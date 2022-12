Le gagnant du projet architectural Espace Rivière dévoilé

Après plusieurs semaines de délibérations, c’est finalement la proposition de la firme Affleck de la Riva | Coarchitecture qui a été sélectionnée par la Ville de Montréal et l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles comme grand gagnant du concours d’architecture Espace Rivière.

Le jury d’experts qui pilote le concours pluridisciplinaire d’architecture a notamment souligné l’expérience générale et la présence d’espaces de vie accueillants. La flexibilité des aménagements et le lien que recrée le bâtiment avec le boulevard Perras et la nature environnante dans Rivière-des-Prairies, en plus d’offrir des plans clairs, libres, simples et des circulations fluides permettant une animation publique et culturelle bien sentie, avec notamment deux espaces publics extérieurs complémentaires aux espaces sur rue, ont également retenu l’attention.

«C’est un jalon important que nous franchissons aujourd’hui, souligne la mairesse d’arrondissement Caroline Bourgeois par voie de communiqué. Les citoyennes et les citoyens de Rivière-des-Prairies attendent ce projet depuis tellement d’années, le fait de voir aujourd’hui les premières images me rend heureuse et fébrile!»

«Nous passons enfin à une autre étape de ce projet dont nous avons tant rêvé, poursuit-elle. La proposition de concept nous transporte dans un lieu convivial et chaleureux, où toutes et tous pourront se rassembler. Les images conceptuelles de l’intérieur sont invitantes et colorées, laissant entrevoir un lieu dynamique et intuitif. Et que dire de la proposition des terrasses-cascades, qui rappellent l’eau et la rivière juste à côté!»

Espace Rivière regroupera dans le même bâtiment une bibliothèque, une maison de la culture et des espaces sociaux destinés à l’ensemble de la communauté pour des activités d’apprentissage, de création et de loisirs.

Après un octroi de contrat pour la réalisation du projet en 2023, le début des travaux est prévu pour 2025.