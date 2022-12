5 nouvelles qui ont retenu l’attention à RDP en 2022

Alors que l’année tire à sa fin, voici cinq nouvelles qui ont retenu l’attention en 2022 à Rivière-des-Prairies.

1 – Des balles tirées sur une garderie: peur et désolation à RDP

Des coups de feu ont retenti le 24 mai cette année à l’intersection des avenues André-Ampère et Charles-Renard, dans Rivière-des-Prairies. Une dizaine de balles auraient été tirées, touchant un véhicule et, surtout, la façade de la garderie Bambino Village. Cet événement s’ajoutait à la liste de fusillades ayant eu lieu dans l’arrondissement, alimentant une crainte déjà ressentie face à la violence armée à Montréal.

Une passante constate les impacts de balle sur la vitre de la garderie Bambino Village.

2 – Basketball: un nouveau gym pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves

En juillet dernier, un tout nouveau gymnase destiné aux jeunes talents du basketball montréalais a vu le jour dans le quartier de Rivière-des-Prairies. Il a été construit par le Canada Elite Montréal, un nouveau club qui donne espoir à de nombreux jeunes de marcher un jour sur les parquets de la NBA. Plusieurs jeunes ayant fréquenté ce gymnase ont joué sur le terrain des Pacers, le jour même où le club américain repêchait le Montréalais Bennedict Mathurin.

3 – L’espoir de voir le parc inclusif Saint-Joseph «devenir un modèle»

Au parc Saint-Joseph, une aire de jeu inclusive avant-gardiste a vu le jour en 2021. Celle-ci permet désormais à tous les enfants et adultes vivant ou non avec un handicap de profiter d’un parc et d’installations entièrement adaptés. Le parc comprend des balançoires variées, des tourniquets adaptés aux fauteuils ou encore des bacs à sable surélevés, que l’on peut venir utiliser, peu importe sa mobilité. Plusieurs personnes fréquentant le parc souhaitent que ce modèle soit répandu à plus grande échelle.

4 – Le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies boudé par des riverains

Certains résidents de Rivière-des-Prairies déclaraient en janvier dernier ne plus fréquenter le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies l’hiver en raison du tarif et du manque de stationnement gratuit aux alentours. Nombre de résidents de l’arrondissement avaient affirmaient qu’ils fréquenteraient plus souvent le parc-nature si le stationnement était gratuit pour eux.

5 – Clinique La Rivière, «une nouvelle réponse aux besoins de santé de RDP»

Un jeune couple d’infirmiers a ouvert en février une nouvelle clinique médicale privée sur le boulevard Maurice-Duplessis pour bonifier l’offre de services de santé dans l’arrondissement. Les amis et famille de Samantha Desjardins, 27 ans, et de Michael Gatti, 29 ans, avaient tous déjà répondu présents et certains témoignaient même à Michael du fait qu’ils étaient prêts à payer une rondelette somme pour avoir un service rapide et efficace.

Avec la collaboration de Clément Bolano et de Yohann Goyat.