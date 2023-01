Prendre l’air dans les parcs de RDP-PAT cet hiver

Que ce soit en raquettes ou en patins, plusieurs activités hivernales en extérieur sont proposées par l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles jusqu’en mars. Ces activités sont gratuites et offertes dans plusieurs parcs de l’arrondissement.

Activités sportives

Parmi les activités sportives proposées, on retrouve des sorties en raquettes, du ski de fond, des randonnées et du patin. L’activité «Cardio-raquette» sera notamment offerte en matinée au chalet du parc de l’École secondaire de la Pointe-aux-Trembles tous les samedis, du 21 janvier au 4 mars. Le but: allier efforts sportifs et plaisirs de la nature.

Une piste de ski de fond sera également tracée au parc de la Traversée à Pointe-aux-Trembles, en plus du sentier aménagé disponible au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies.

Enfin, pour les amateurs de patins, 19 patinoires extérieures sont aménagées dans 14 parcs de l’arrondissement. Pour trouver leur emplacement, consultez notre carte interactive.

Plaisirs hivernaux

Des pistes de glisse sont aménagées au parc Saint-Joseph ainsi qu’au parc-nature. Des luges pourront être empruntées tous les samedis et dimanches, du 21 janvier au 5 mars, au parc Saint-Jean-Baptiste en matinée, et l’après-midi au parc Don-Bosco.

Un événement spécial aura lieu le dimanche 12 février, sur la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles ainsi que devant la Maison du citoyen, de 11h à 16h. Plusieurs activités et animations seront offertes, comme des ateliers de sculpture sur glace, de construction d’igloos ou encore de batailles de boules de neige. Côté nourriture, des guimauves pourront être dégustées autour d’un feu et des breuvages seront disponibles à la Buvette du quai.

Pour plus d’information sur la programmation des activités, visitez montreal.ca/rdppat.