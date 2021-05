Pique-niquer comme au restaurant dans le parc Molson

Sébastien Abrieu, le propriétaire de La Grand-mère poule et du nouveau Shack Attakk, innove la commande à emporter. Il propose à ses clients de manger leur repas dans le parc Molson sur des tables fournies par le restaurant.

L’idée est simple. Les clients réservent leur table et leurs plats puis à leur arrivée, ils récupèrent leur commande et une table de camping. Ainsi, ils mangent un peu comme au restaurant, mais dehors. C’est un mélange entre pique-nique et souper traditionnel. «Quand il a commencé à faire beau, j’ai vu les gens pique-niquer dans le parc d’en face, par terre. Alors je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire. Le lendemain, j’ai fait le tour des Canadian Tire pour acheter des tables de camping pliantes et je l’ai annoncé sur notre Facebook. Ça marche super bien» explique Sébastien Abrieu, le propriétaire.

Si à l’origine, c’était une façon créative de proposer une alternative aux terrasses fermées, ses tables de pique-nique à emporter resteront présentes tout cet été, et ce, même avec l’ouverture de sa terrasse de 40 places. «Ce concept permet aux familles de se réunir alors que ce n’est pas possible sur notre terrasse, de passer tout l’après-midi ensemble aussi. Et surtout, c’est intéressant pour les parents parce qu’ils peuvent manger tranquillement pendant que les enfants jouent dans le parc à jeux à côté» explique Sébastien Abrieu.

Un modèle tout à fait légal

Depuis l’arrivée des beaux jours, le restaurant de déjeuner La Grand-mère poule se transforme en Shack Attakk. La franchise de burger bien connue des Hilairemontais. Un changement de cap dû à la pandémie. Les déjeuners ne rencontraient plus de succès en version à emporter. Contrairement aux burgers qui s’adaptent mieux aux pique-niques. «Avec les déjeuners, on faisait en une semaine à peine le chiffre d’une journée en temps normal. Comme j’avais déjà dans l’idée d’amener le Shack Attakk ici, c’était l’occasion de le tester» ajoute le propriétaire de la franchise de burgers et déjeuners.

Certains pourraient se poser des questions sur la légalité de cette formule. Interrogé par Métro, l’arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie indique qu’ils ont eu des échanges avec les restaurateurs et que cette activité n’est pas interdite par la réglementation, étant donné qu’il n’y a pas d’activités commerciales dans le parc. «Ces restaurants proposent à leurs clients d’emprunter une table à pique-nique pour aller manger dans le parc. Il n’y a toutefois pas de service aux tables, ce sont des plats à emporter.» L’arrondissement demande aux restaurateurs d’encourager leurs clients à rapporter leurs déchets dans les poubelles de l’établissement. À cet effet, Shack Attakk a installé des poubelles supplémentaires dans le parc Molson.