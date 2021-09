Un montréalais récolte plus de 60 000$ pour les enfants du Phare en marchant de Québec et Montréal

Pour la troisième année consécutive, l’organisateur et bénévole Michael Lavoie a récolté plus de 60 000$ en marchant de Québec à Montréal du 1er au 6 septembre dernier. Le montant récolté permettra de financer des soins et services d’accompagnement pour les enfants de la maison de soins palliatifs pédiatrique Le Phare.

Alors qu’il s’était donné comme objectif 50 000$, Michael Lavoie accompagné d’une trentaine de marcheurs, a réussi à faire gonfler les dons. Pour cette nouvelle édition, ils ont pu récolter plus du double de ce qui avait été récolté l’année précédente.

Un total de 400 donateurs, dont une grande partie de particuliers ont fait des dons pour supporter la cause et l’engagement de cet homme dont l’implication auprès de la maison Le Phare a commencé en 2017.

Un engagement citoyen pour les soins palliatifs

C’est en se promenant dans son quartier avec sa fille que Michael Lavoie a été touché par la mission du Phare. Il est ensuite devenu parrain du cocktail annuel 2017-2018 et a fondé la marche Québec-Montréal pour Le Phare en 2019.

Cette 3e édition m’a confirmé que la marche peut se développer et prendre encore plus d’ampleur. J’invite les entreprises et citoyens à se joindre à moi pour la 4e édition à l’été 2022. Michel Lavoie, Organisateur bénévole de la marche pour Le Phare

« C’est vraiment un cri du cœur d’un citoyen de Rosemont », a expliqué la conseillère, communications stratégiques de la maison Le Phare, Marie-Ève Taillefer, dans une entrevue accordée à Métro.

Les fonds récoltés financeront des services de répits, des soins des symptômes ainsi que des soins palliatifs pour les enfants du Phare.

Un rendez-vous donné pour 2022

Alors que la première édition de 2019 avait permis de récolter 8 000$, celle de 2020 avait permis de rassembler un total 28 000$. Avec le double des dons récoltés cette année par rapport à l’année précédente, Michael Lavoie se donne l’objectif de récolter 75 000$ de dons pour l’édition de 2022.

Le Phare, Enfants et Familles offre gratuitement depuis 1999 des séjours de répit et des soins de gestion des symptômes. Il permet aussi un accompagnement de fin de vie et un suivi de deuil pour les familles. Le Phare est la première maison de soins palliatifs pédiatriques du Québec. Elle offre un milieu serein et sécuritaire pour le bien-être des enfants et de leur famille.