Une cinquième édition du Marché des Fêtes aura lieu dans Rosemont

Le Marché des Fêtes aura à nouveau lieu les 27 et 28 novembre et les 4 et 5 décembre au Locoshop Angus. L’événement, qui rassemblera 65 créateurs québécois, est organisé au profit du Phare, Enfants et Familles, une maison de soins palliatifs pédiatriques de Rosemont.

Les intéressés pourront choisir entre des centaines de produits locaux. Un pourcentage des ventes sera remis au Phare, Enfants et Familles. Une contribution volontaire sera demandée à l’entrée et des billets de tirage pour des paniers cadeaux au profit du Phare seront aussi vendus. Il sera également possible de faire des dons sur place.

Le Phare a été fondé en 1999 et accompagne les enfants ayant besoin de soins palliatifs et leurs familles. En plus des soins dispensés, les services de l’organisme, qui sont offerts gratuitement, comprennent notamment des séjours de répit, un appui pour la gestion de symptômes, l’accompagnement en fin de vie et des suivis de deuil.

«Le marché, c’est une occasion de magasiner pour le temps des Fêtes tout en donnant un souffle de joie et de réconfort aux enfants du Phare et leur famille. Venez en grand nombre!», lance Marie-Eve Lepage, maman du Phare et entrepreneure.

Une équipe du Phare sera également sur place pour conscientiser à la cause des soins palliatifs pédiatriques.