La Confrérie Marquette vous accueille au parc du Père-Marquette

Le nouveau parcours ludique extérieur et gratuit la Confrérie Marquette est désormais accessible dans le parc du Père-Marquette. Destinée à un public âgé de 12 ans et plus, l’activité dure environ une heure et comporte six défis comportant des énigmes à résoudre.

Le parcours se déroule sous la forme d’une enquête. Les participants devront tenter d’élucider le mystère entourant de drôles d’activités se déroulant la nuit au terrain de soccer du Parc du Père-Marquette.

Pour participer à la Confrérie Marquette, les intéressés devront télécharger une application de guidage et de géolocalisation. À noter qu’il est nécessaire d’avoir des données mobiles pour y participer. Les participants peuvent effectuer le parcours de jour et de soir. Il est toutefois recommandé d’apporter une lampe de poche la nuit.

Le parcours ludique est accessible depuis le 11 décembre et se déroulera jusqu’au 30 janvier 2022. C’est Sentiers Ludiques, en collaboration avec Desjardins, le Centre Père-Marquette et l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, qui organise la Confrérie Marquette.

