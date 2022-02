Un défi cinéma pour rendre hommage à Jean-Marc Vallée

Le réalisateur et producteur québécois Jean-Marc Vallée.

L’organisme Kino Montréal lance le défi aux réalisateurs, amateurs ou professionnels, de réaliser un film d’une durée de deux minutes en hommage à Jean-Marc Vallée, disparu le 25 décembre dernier.

Les productions seront présentées le 25 février 2022 lors de l’événement qui célébrera les 23 ans de Kino Montréal. Basé dans Rosemont, ce mouvement de réalisateurs encadre et soutient la création de courts métrages.

L’hommage pourra prendre la forme d’une fiction, d’un documentaire ou d’un témoignage. «Chacun va interpréter la notion d’hommage à sa manière», explique le directeur général et artistique de Kino Montréal, Jarrett Mann.

L’organisme créé en 1999 a lancé un défi cinéma pas comme les autres pour ce mois de février: réaliser un film hommage à Jean-Marc Vallée. Le réalisateur et producteur québécois, reconnu entre autres pour ses films C.R.A.Z.Y., The Young Victoria et Dallas Buyers Club, est décédé subitement le 25 décembre dernier, à l’âge de 58 ans.

En 2013, Jean-Marc Vallée avait notamment parrainé un bloc de production du Kino Kabaret de Montréal, où il avait généreusement fait part de son approche cinématographique pour inspirer les participants.

«L’idée de rendre un hommage à Jean-Marc Vallée a naturellement été évoquée, comme une évidence, sur les réseaux sociaux par les membres de la communauté Kino», explique Jarrett Mann.

Ce défi vise à encourager la production artistique et l’émergence de nouveaux talents. Il ne s’agit en aucun cas d’une compétition. «L’état d’esprit de Kino, ce n’est pas d’être compétitif, c’est plutôt l’entraide», précise Jarrett Mann, qui évoque plutôt «une chance offerte à tous de participer, les débutants comme les plus expérimentés, pour se tester et montrer son talent».

«Je ne m’attends à rien de précis dans les productions, ou plutôt à un peu de tout», précise le directeur général et artistique de Kino Montréal.

Les productions cinématographiques doivent avoir une durée finale de deux minutes ou moins, générique inclus, et devront être envoyées en format .mov ou .mp4 au plus tard le mercredi 23 février 2022 à 23h59.

Une soirée événement le 25 février

Les films hommages à Jean-Marc Vallée seront présentés le 25 février 2022, lors de la soirée spéciale pour célébrer le 23e anniversaire du mouvement Kino Montréal, connu aujourd’hui à travers le monde.

Cet événement virtuel sera exclusivement diffusé sur la nouvelle chaîne de la plateforme EVENTIVE. Pour y prendre part, il faudra se munir d’un billet gratuit ou offert en contrepartie d’une contribution volontaire.