Du répit pour les sans-abris dans une église de Rosemont

Depuis le mois de janvier, la Société de développement social (SDS) offre un répit aux sans-abris de Montréal à l’église Saint-Arsène, dans Rosemont.

Ouverte entre 20h et 7h, la halte-chaleur propose aux plus démunis un hébergement pour la nuit, du café, des collations et parfois des repas. Des billets de la Société de transport de Montréal sont également distribués aux itinérants le matin et un service de navette transportant les sans-abris des refuges débordés vers les ressources moins occupées devrait bientôt être mis en place.

La halte-chaleur de l’église Saint-Arsène offre 50 lits et un espace pour se reposer. Selon le directeur général, l’affluence quotidienne à la ressource a oscillé entre 50 et 70 personnes depuis son ouverture.

Le directeur général de la SDS, François Raymond, explique qu’il a contacté l’église Saint-Arsène lorsque les refuges pour itinérants ont commencé à être débordés en raison du froid et de la fermeture de certaines ressources en raison d’éclosions de COVID-19. «Ma demande au départ était pour trois jours. Mais l’église a insisté sur le fait que c’était sa mission de venir en aide aux gens. Par la suite, le projet s’est pérennisé et nous sommes hyper reconnaissants», souligne M. Raymond.

Plusieurs ressources

C’est l’organisme qui fournit les intervenants, tandis que le Centre de coordination des opérations d’urgence de l’agglomération de Montréal fournit différentes ressources, comme la nourriture, les lits et les cloisons de séparation sanitaire. Laurence, une intervenante de la SDS, explique que le personnel est surtout présent pour distribuer la nourriture, régler les conflits et diriger les usagers vers les bonnes ressources.

«On est habitués à notre clientèle, on fait notre possible pour être chaleureux et on la traite comme tout le monde. Ils viennent, ils mangent, ils parlent s’ils ont besoin de parler. On est juste ouverts la nuit, mais on les aide quand même à bien manger et bien dormir. On veut qu’ils soient au chaud et bien chez nous. Parfois, ils ont besoin de parler et on est là pour ça», ajoute-t-elle.

S’il peut parfois y avoir des conflits entre les usagers, certains intervenants de la SDS ont une formation en sécurité, ce qui leur permet de désamorcer les situations tendues.

Une communauté mobilisée

François Raymond précise que la communauté de l’école Saint-Arsène, qui jouxte l’église, s’est aussi mobilisée pour venir en aide aux sans-abris fréquentant la halte-chaleur. «On avait peur que l’école n’ait pas une bonne réceptivité. Mais ils se sont beaucoup impliqués, ils sont venus nous porter de la nourriture et des vêtements», indique le directeur général.

La halte-chaleur de l’église Saint-Arsène devrait être ouverte jusqu’au 20 mars prochain.