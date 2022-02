Des rénovations pour le gymnase du Collège Rosemont sont prévues

Lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement de Rosemont– La Petite-Patrie, celui-ci a donné son appui au Collège de Rosemont pour la rénovation du gymnase et de la palestre de l’établissement. Les travaux s’inscriraient dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur (PSISRSES) du ministère de l’Éducation.

Le PSISRSES est un programme lancé en septembre 2021 doté d’une enveloppe de 175 millions de dollars pour l’ensemble du Québec. Il vise à financer des travaux sur des infrastructures sportives et récréatives scolaires afin de les maintenir en bon état et de les rendre plus accessibles à la population. L’aide octroyée peut aller jusqu’à 5 millions de dollars, tandis qu’en cas de financement, les travaux doivent être finis au plus tard le 31 décembre 2025.

Il est à noter que pour être éligibles, les projets doivent être appuyés par les conseils d’arrondissement du territoire sur lequel ils sont situés «afin d’évaluer la possibilité de conclure une entente de partage des installations pour faciliter l’accès à la population». Le conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a ainsi donné son aval au projet.

Le coût des rénovations du gymnase du Collège Rosemont serait estimé à un peu plus de 1,2 M$. Les travaux consisteraient en la rénovation du gymnase triple et de la palestre, du local adjacent de l’appariteur et de l’ajout de climatisation des locaux.

En décembre dernier, l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie avait déjà donné son appui à des projets à l’école secondaire Marguerite-De Lajemmerais et à l’école primaire Saint-François-Solano dans le cadre du PSISRSES. Pour Marguerite-De Lajemmerais, les interventions concerneraient l’aménagement de terrains sportifs extérieurs, tandis que pour Saint-François-Solano, des rénovations sur le gymnase seraient souhaitées.