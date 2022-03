Nuisance sonore Clos des Carrières: il faut réduire le bruit, conclut l’Ombudsman

L’Ombudsman de Montréal a achevé son enquête sur la nuisance sonore du Clos des Carrières, lancée en 2019 à la suite de plaintes de résidents. Si les activités se déroulant dans l’espace ont été jugées essentielles aux services rendus aux citoyens, certaines mesures ont été suggérées afin de réduire le bruit.

Parmi les nombreuses mesures mises de l’avant, il est notamment proposé de remplacer les alarmes de recul conventionnelles des véhicules circulant dans le Clos, de réparer la chaussée de la rue des Carrières et de zones identifiées du Clos et d’identifier les rues résidentielles où la circulation de camions lourds est interdite.

Selon l’Ombudsman, chacune des initiatives proposées contribuerait à «une meilleure gestion des nuisances sonores dans ce secteur».

Il est également noté que le Service de la gestion et planification immobilière de la Ville de Montréal a lancé à l’été 2021 un projet de reconfiguration de l’aménagement du Clos des Carrières. L’initiative vise à «optimiser l’utilisation de l’espace, à réorganiser l’emplacement de certaines opérations et à mettre en place des installations qui contribueront à atténuer le bruit, tout en permettant le maintien des activités municipales».

C’est après avoir reçu de nombreuses plaintes de citoyens résidant sur les côtés nord et sud du Clos que l’Ombudsman a lancé son enquête. Les plaintes des résidents concernaient essentiellement les alarmes de recul de véhicules, la ventilation des ateliers mécaniques et de peinture, les opérations de nettoyage et de déneigement du Clos, les activités de la cour de voirie, les déplacements de véhicules et les conséquences liées à la chaussée endommagée.

Entre 2019 et 2021, des membres du bureau de l’Ombudsman se sont rendus au Clos et dans ses environs régulièrement, de jour comme de soir, et ont rencontré une trentaine d’intervenants et de directeurs de la Ville de Montréal.

Le Clos des Carrières est situé sur la rue des Carrières, entre les avenues Christophe-Colomb et Papineau. Il héberge des bureaux administratifs, des entrepôts, des ateliers, des stationnements et des zones de travail de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et de la Ville de Montréal. Certaines des activités s’y déroulant ont lieu 24 heures sur 24.