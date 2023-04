Vivre à douze dans 800 pieds carrés, par choix

Alors que la crise du logement et l’augmentation du coût de la vie sévissent à Montréal, une communauté queer de Rosemont a décidé de vivre en marge de ces phénomènes et de prendre l’expression «safe space» au sens littéral. À douze, iels se sont installé.e.s dans un appartement de 800 pieds carrés et redéfinissent les règles du vivre-ensemble. Métro a pu faire une visite exclusive des lieux.

Baptisé L’infini pour évoquer un avancement perpétuel, ce groupe occupe depuis six ans un loft dans une usine convertie en bloc résidentiel. L’infini se définit comme une «communauté intentionnelle». C’est «comme un écovillage, mais en milieu urbain», explique Yohan, la personne doyenne de l’endroit, assis dans sa chambre de deux mètres sur trois (la plus grande des douze).

La notion d’intentionnalité fait référence au choix délibéré de se priver du luxe de l’espace qu’un logement plus conventionnel offrirait pour participer plutôt à ce que Yohan qualifie «d’expérience de cohabitation». Pour Viva, l’un des résidents de l’infini, en sacrifiant les pieds carrés, on gagne en contrepartie accès à un lieu de partage de connaissances, à une multitude d’outils de création artistique et à un «safe space» (un espace sécuritaire sur le plan psychologique).

Les communautés intentionnelles ne sont pas nouvelles. Elles ont été popularisées vers la fin des années 1970 par les idéologues anarchopunks qui cohabitaient parfois en squats politiques. Bien avant cela, plus de mille ans avant notre ère, des Indiens se réunissaient aussi en communautés isolées dans des ashrams pour communier avec les divinités. Ces ashrams seraient les premiers exemples de communautés intentionnelles.

Partage d’argent, de nourriture et de connaissances

Les résidents de l’infini partagent la nourriture dans leur frigo collectif. Celui-ci est souvent rempli grâce à des missions de «plongées dans les déchets» des commerçants avoisinants, une activité qui a aussi pour but de lutter contre le gaspillage. Les résidents mettent aussi de l’argent en commun dans le but de financer des activités et l’achat de matériel qui permet à tous de développer leurs talents artistiques et de réaliser des projets. On trouve ainsi à l’infini du matériel de cirque, de yoga, de couture, de menuiserie, des caméras, un ordinateur performant et une imprimante 3D. Tout appartient à tout le monde.

Si certaines personnes qui ne sont pas du tout manuelles s’établissent à l’infini, elles «repartent d’ici à l’aise avec les tâches manuelles», note Yohan depuis l’atelier de l’infini, où la quantité d’outils rendrait jalouses des quincailleries.

Chaque personne arrive dans le loft avec son lot de connaissances et d’expertise, puis, tous les jours, on en apprend. Yohan

Queerness et lutte aux injustices

Parce qu’elle se définit aussi comme étant une communauté queer, l’infini est aussi un safe space pour plusieurs résidents. Pour Lys, par exemple, cet aspect crucial de sa communauté lui procure la sécurité de reconnaître que la personne avec qui elle cohabite «a un peu le même background de questionnements au niveau de l’identité, au niveau de la sexualité et au niveau des dynamiques de pouvoir».

Les dynamiques de pouvoir sont un phénomène difficilement évitable dans tout regroupement, mais les membres de l’infini disent tenter de les reconnaître et de les écarter. «À chaque nouvelle coloc qui emménage, il y a une partie de l’emménagement où on parle des relations de pouvoir», mentionne Yohan. Le but de ce processus est d’aligner les nouvelles personnes vers ce désir de lutter contre les débalancements de pouvoir. «Même si certaines dynamiques de pouvoir sont inévitables», la communauté se rassemble pour tenter de trouver des moyens de les surpasser. «Plus le temps passe, plus on en a les outils», estime Yohan.

La communauté veut partager ces outils qu’elle a développés au fil de ses six ans d’expérimentation sociale et montrer la possibilité de vivre différemment de la norme. Des magazines imprimés par l’édition maison du collectif sont distribués au salon anarchiste ainsi que des vidéos produites par le groupe sont leurs canaux de distribution principaux. Les membres de l’infini participent aussi à des manifestations.

Pour l’avenir, l’objectif de l’infini est de diminuer le roulement de colocataires, qui est actuellement très élevé. Bien que la stabilité idéologique de l’endroit soit assurée par une charte et qu’un consensus doit être établi pour la modifier, Yohan, qui fait partie de la communauté depuis ses débuts, croit qu’en ayant des membres qui restent plus longtemps, la communauté assurera «une perpétuité à long terme» de ce qu’elle représente.