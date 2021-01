Enquête sur les propos controversés d’un professeur du Collège Vanier

Un professeur du département d’arts visuels du Collège Vanier est sur la corde raide après avoir confronté un étudiant sur l’utilisation d’un de ses noms de famille lors d’un cours à distance. L’établissement scolaire de l’avenue Sainte-Croix à Saint-Laurent procède actuellement à des vérifications internes.

Une courte vidéo publiée mardi a fait le tour des réseaux sociaux. On y entend Afshin Matlabi questionner son étudiant d’origine arménienne, Alek, sur la provenance de son premier nom de famille, celui de sa mère. C’est à ce moment que M. Matlabi insiste pour savoir pourquoi l’avoir mis devant celui de son père.

«Il n’y a pas de signification», a rétorqué l’étudiant, visiblement mal à l’aise.

Le professeur, qui est aussi artiste visuel et photographe, lui demande donc de changer l’ordre des noms de famille, ce qu’a refusé l’étudiant.

Sur le web, cet échange a soulevé l’ire de plusieurs, notamment des anciens étudiants sur Twitter. Le congédiement de M. Matlabi est aussi réclamé.

As an Armenian Montrealer & a former student of @vaniercollege,

I am appalled at this video of your professor demonstrably antagonizing an Arm. student based on his family name that is a recognizable indicator of his Armenian ethnicity.

We expect immediate action on this matter. pic.twitter.com/S15kDg2sk6

— Jessica (@jessmkita) January 26, 2021