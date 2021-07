Airs de fêtes: le programme de l’été à Saint-Laurent

Cet été, la municipalité de Saint-Laurent propose un grand nombre d’événements pour les résidents. De quoi égayer l’arrondissement après une année marquée par la pandémie mondiale.

Des spectacles, du théâtre en plein air, des ateliers, des expositions et bien plus encore attendent les Laurentiens.

Le programme estival de Saint-Laurent se déroule aux quatre coins de l’arrondissement, dans le respect des consignes sanitaires qui sont encore en vigueur. Afin d’éviter tout rassemblement excessif, aucun lieu ni horaire spécifique ne sera annoncé à l’avance pour les événements extérieurs, excepté ceux avec une capacité contrôlée.

«Après une année difficile pour tout le monde et un précédent été frustrant, nous sommes heureux de pouvoir à nouveau proposer une belle programmation à la population. Sortez dans les rues et les parcs pour faire d’agréables découvertes et restez à l’affût pour ne rien manquer», a déclaré le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa.

Un programme estival chargé

Entre ateliers, danse dans les parcs, animations, lectures, théâtre et musique sous forme ambulatoire, expositions intérieures et extérieures, le programme de Saint-Laurent prend des airs de fêtes cet été.

Tout d’abord des ateliers de peinture sont proposés virtuellement. Le premier, intitulé «Aquarelle I, II et II» a lieu tous les mardis jusqu’au 17 août à trois horaires différents. Un deuxième appelé «Aquarelle et dessin préparatoire» se déroule les jeudis jusqu’au 19 août. Le dernier, «Cours de peinture à l’huile» est spécialement dédié aux adolescents. Il propose un suivi par téléphone et courriel auprès de l’intéressé. Attention, ces ateliers requièrent une inscription sur le site Internet loisirs.montreal.ca.

D’autres événements permettent de prendre un grand bol d’air frais. Des cours de yoga sont proposés au Bassin de la Brunante tous les lundis et mercredis jusqu’au 18 août de 10 h à 11h. Là aussi, il faut s’inscrire à l’avance.

Amateur de danse? Des ateliers pour se déhancher en famille ont lieu durant l’été. Pour le moment aucune date ni lieu n’ont été précisés. Mais ce n’est pas tout: en juillet l’organisme Propulse dance se produit dans le parc Beaudet et sur la place Rodolphe-Rousseau. En août, les citoyens de Saint-Laurent pourront admirer une installation au parc Beaudet, accompagnée de prestations de danse signées Geneviève Lauzon.

Pour les adolescents, plusieurs animations gérées par la Brigade du bonheur et les Ados de St-Lo sont à prévoir également.

Les adeptes de lecture seront ravis d’apprendre que le service de prêt de livres, Biblio mobile, parcourt les parcs pendant la saison estivale. Pour les 0 à 13 ans, le club de lecture TD propose des animations sur le thème Joue le jeu, jusqu’au 22 août. Une inscription est aussi requise par voie numérique.

Des prestations déambulatoires

Cet été sera l’occasion d’aller explorer son quartier au travers du programme de Saint-Laurent. Une multitude de prestations artistiques et musicales sont prévues dans les parcs de l’arrondissement.

En juillet, le percussionniste Élage Diouf se produit dans divers endroits. C’est également le cas de l’Orchestre Symphonique de Montréal qui organise des séances de cinéma en plein air.

En août, il sera possible d’assister à la pièce de théâtre Shakespeare-in-the-Park: Summer of Sonnets. De courtes performances d’artistes professionnels, organisées par le Festival des arts de ruelle, auront lieu ainsi que la Fête de Saint-Laurent qui aura cette année comme thème la fête foraine.

L’arrondissement propose également plusieurs expositions intérieures et extérieures rendez-vous au parc Gohier, au Centre d’exposition Lethbridge Parc Beaudet et sur la place Rodolphe-Rousseau pour les découvrir.

Envie de se promener dans le secteur Chameran-Lebeau? On écoute le balado «Cuisine ton quartier», tout en sillonnant les alentours afin de mieux comprendre les enjeux que vivent les personnes réfugiées et immigrantes. L’audio est disponible sur le site montreal.ca, rubrique activités et sorties. Sur la page Facebook de Saint-Laurent, plus d’informations seront transmises en temps et en heure.