Un frigo communautaire connaît un succès à Saint-Laurent

Le frigo communautaire du Centre d’action bénévole et communautaire de Saint-Laurent (Centre ABC) connaît du succès depuis son inauguration l’an dernier. L’organisme aimerait éventuellement en ouvrir d’autres dans l’arrondissement.

Le Centre ABC estime qu’environ une dizaine de personnes par jour utilisent le frigo communautaire qui a été mis en place en juin. Des dons de résidents servent à le remplir. L’organisme y ajoute également des aliments lorsqu’il est vide, et assure le tri des dons et le nettoyage quotidien du réfrigérateur.

Selon l’agente de développement Annabelle Mazoyer, ce succès immédiat démontre le besoin criant pour ce genre de service à Saint-Laurent.

«Dès les premiers jours, des gens venaient et rapidement, le frigo était vide, explique-t-elle. Tout ce qui y était déposé trouvait preneur, donc ça nous a confirmé qu’il y avait un réel besoin pour un tel service.»

Le réfrigérateur est situé dans un garage derrière les locaux du Centre et est accessible via une porte qui peut être ouverte en tout temps. L’accessibilité de façon anonyme serait également un facteur qui expliquerait son succès.

@Ci:«Le besoin est criant dans la communauté et on invite les résidents à continuer de venir y déposer des aliments non entamés, qui vont au réfrigérateur et qui ne sont pas de la viande.»

Annabelle Mazoyer