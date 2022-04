Inclusion, équité et diversité: Saint-Laurent est en avance sur ses cibles

Lors de son assemblée publique du 5 avril, le conseil d’arrondissement de Saint-Laurent a adopté son plan d’action pour la diversité, l’équité et l’inclusion en emploi 2022-2023. De nouveaux objectifs ont été fixés, car plusieurs des cibles issues de son plan directeur 2021-2023 ont déjà été atteintes.

Celles-ci concernent quatre des cinq groupes ciblés pour des embauches au sein de l’Arrondissement. Parmi les nouvelles embauches, on compte ainsi 26% de personnes faisant partie d’une minorité visible (8,5% de plus que ciblé), 12% appartenant à une minorité ethnique (4,5% de plus), 41% de femmes (1% de plus) et 0,7% d’autochtones.

Pour la cinquième catégorie, soit celle des personnes handicapées, l’Arrondissement accuse un retard de 0,2% par rapport à sa cible de 1,4% pour 2023.

«Saint-Laurent est convaincu de l’impact positif d’une diversification de ses équipes de travail sur ses performances et sur sa capacité à rendre des services adaptés aux besoins de ses citoyens et citoyennes», indique le maire, Alan DeSousa.

Parmi les nouveaux objectifs d’équité, inclusion et de diversité, on compte la tenue de formations obligatoires pour les employés au sujet de la communication bienveillante, des principes d’accommodements et de la gestion inclusive.

De plus, le plan d’action mentionne que l’arrondissement a pour objectif que 50% des candidats rencontrés en entrevue d’embauche soient issus des groupes visés.

Quelque 81% des 103 967 habitants de Saint-Laurent sont issus de l’immigration ou ont un parent né à l’étranger.