Reconstruction d’un pont d’étagement du chemin Côte-de-Liesse

La structure qui permet aux rues McArthur et Hickmore de passer en dessous de l’autoroute 520 (Côte-de-Liesse) et de ses voies de desserte sera reconstruite. Construit en 1966, le pont d’étagement s’est détérioré au fil des années et a donc besoin d’être changé.

Le projet sera conjoint entre le ministère des Transports (MTQ), qui est responsable de la partie du pont qui supporte l’autoroute 520, et la Ville de Montréal, qui est responsable du tronçon de la structure qui supporte les voies de desserte.

Des escaliers qui permettent aux piétons de passer de part et d’autre de l’autoroute seront également remplacés. Le MTQ agira à titre de maître d’œuvre dans ce projet.

Afin de faciliter l’entretien, trois structures distinctes seront construites, soit une pour l’autoroute 520 et deux pour les voies de desserte. Le coût de cette reconstruction est estimé à 22 M$, dont 13 M$ seront payés par la Ville de Montréal.

Pendant les travaux, qui s’échelonneront entre l’été 2022 et l’automne 2024, les rues Hickmore et McArthur seront fermées à cet endroit. Deux voies de circulation dans les deux directions seront quant à elles maintenues sur l’autoroute 520 en tout temps.

Une navette est aussi prévue pour accommoder les piétons qui avaient l’habitude de traverser l’autoroute de la Côte-de-Liesse par ce lien.