Parc Marcel-Laurin: Le poumon de Saint-Laurent

Que ce soit pour se détendre en nature, en lisant un livre ou bien pour faire du sport dans un gymnase, dans un aréna ou à l’extérieur, le secteur du parc Marcel-Laurin a tout ça à offrir.

Il s’agit du plus grand parc de Saint-Laurent avec ses 37,4 hectares, soit l’équivalent de 50 terrains de football. Son principal attrait est son boisé, qui comprend notamment 2 kilomètres de sentiers menant à un étang nommé «bassin de la brunante».

Qu’on y accède par les boulevards Thimens, Cavendish ou Poirier, la riche canopée et la biodiversité du boisé en font un lieu aussi paisible que dépaysant. Une récente subvention de 1M$ permettra d’ailleurs à l’Arrondissement d’assurer le maintien et la prospérité de sa faune et de sa flore dans les prochaines années.

Le boisé du parc Marcel-Laurin constitue également un des lieux clés au corridor de biodiversité de Saint-Laurent. Ce projet sur plusieurs dizaines d’années a comme objectif de relier les différents milieux naturels de Saint-Laurent pour lutter contre les changements climatiques.

À proximité du boisé se trouvent des terrains de soccer, de tennis de baseball et de football, un skate park ainsi qu’une piste d’athlétisme. Le complexe sportif de Saint-Laurent, situé juste à côté, offre quant à lui une programmation diversifiée d’activités avec notamment des piscines et gymnases intérieurs.

Quelques mètres plus loin sur le boulevard Thimens se situe la bibliothèque du boisé, l’une des deux présentes dans l’arrondissement. Inaugurée en 2013, elle aborde une architecture moderne avec de grandes fenêtres et de hauts plafonds.

Elle dispose notamment d’une salle multifonctionnelle, la salle d’exposition Lethbridge, qui propose périodiquement expositions, vernissages et autres événements culturels.

Aréna Raymond-Bourque Venant récemment d’être rénové, l’aréna Raymond-Bourque dispose de deux glaces qui servent notamment au club de patinage artistique ainsi qu’aux équipes de hockey et de ringuette de l’arrondissement. Cet établissement datant de 1968 était auparavant connu sous le nom d’aréna Saint-Laurent, mais a été renommé en 1990 en l’honneur du joueur des Bruins de Boston Raymond Bourque, qui est né à proximité. Plusieurs plages horaires de patinage libre sont également offertes aux résidents du secteur.