Saint-Laurent réclame la protection des terrains verts du Technoparc

Après la Ville de Côte-Saint-Luc, c’est maintenant au tour de l’Arrondissement de Saint-Laurent de demander au gouvernement du Canada de reconnaître la valeur écologique et la biodiversité des terrains verts du Technoparc via une résolution.

Cette dernière a été adoptée lors de la séance du conseil d’arrondissement du 9 août et demande au gouvernement du Canada, qui loue les terrains en question à Aéroports de Montréal, «de cesser tout développement sur ces terrains».

La résolution sollicite aussi le gouvernement «d’assurer la préservation et la conservation de ces terres fédérales à perpétuité, et ce, pour les générations futures». La création d’un parc avec ces terrains y est également évoquée.

«Le conseil ajoute sa voix pour que, au moins, on ait l’opportunité d’avoir un parc urbain, a mentionné le maire d’arrondissement, Alan DeSousa, lors de la séance du conseil. C’était la volonté du gouvernement d’en avoir un pour Québec et on souhaite ardemment que cette volonté puisse aussi être considérée pour l’île de Montréal.»

Le parti Ensemble Montréal, dont M. DeSousa fait partie et dont le chef, Aref Salem, est conseiller d’arrondissement à Saint-Laurent, a également fait part de son intention de présenter une motion à la prochaine séance du conseil municipal dans ce même objectif.

Elle demande notamment à l’administration Plante de mettre plus de pression sur le gouvernement pour qu’il protège ces terrains. Il est également question de la mise en place d’une stratégie de protection des pollinisateurs.

Ces deux annonces surviennent un mois après que des coupes effectuées par Aéroports de Montréal aient été vivement dénoncées par des groupes environnementaux.

En février, l’administration Plante a annoncé qu’elle protégerait les terrains lui appartenant et qui sont situés aux abords du Technoparc.