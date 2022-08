Deux journées de sensibilisation en sécurité urbaine en septembre

Des journées de sensibilisation en sécurité urbaine auront lieu le 16 septembre au parc Painter et le 30 septembre au parc Poirier. Celles-ci sont organisées par le Centre des femmes de Saint-Laurent et visent à identifier auprès des populations des quartiers Chameran et Place-Benoît les préoccupations des résidents en termes de prévention de la violence et de la sécurité.

Le conseil d’arrondissement de Saint-Laurent en a fait l’annonce lors de sa séance publique d’août, alors qu’il a autorisé l’utilisation de ces parcs à ces fins.

Des conférences, des performances artistiques ainsi que des kiosques d’autres organismes communautaires sont prévus pour ces journées.

Cette initiative fait partie du projet «Mon quartier, mon choix» récemment lancé par le Centre des femmes de Saint-Laurent. Il a pour objectif d’impliquer les résidents dans l’amélioration de leur sentiment de sécurité dans leur quartier.

La programmation complète de ces événements en sécurité urbaine sera connue dans les prochaines semaines.