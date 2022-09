Sa vie menacée, Marwah Rizqy demande davantage de sécurité

Cible de menaces de mort, la députée sortante de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, affirme avoir songé à quitter la vie politique. La politicienne enceinte de huit mois demande à l’Assemblée nationale d’augmenter la sécurité pour les élus et les candidats.

Alors qu’elle a été la cible de menaces de mort dans les dernières semaines, Marwah Rizqy a envisagé d’abandonner sa carrière politique. «Pendant vingt-quatre heures, j’étais sur le bord de dire ‘ça suffit’», a-t-elle raconté en entrevue au réseau LCN.

Cette remise en question est survenue alors qu’un individu a comparu pour avoir proféré des menaces à l’endroit de la candidate libérale.

Bien que cet homme était déjà entré en contact avec elle via sa page Facebook, notamment, au cours des derniers mois, c’est depuis le 19 août que ses propos auraient dépassé les bornes.

«Au début c’était très sporadique et ce n’était pas menaçant, a raconté la candidate dans Saint-Laurent, en conférence de presse, mercredi. Là, ça l’a été vraiment menaçant. […] Il a appelé au poste de police de mon quartier, il nomme ma rue et il a dit ‘allô, un meurtre a été commis, le cadavre de Marwah Rizqy est sur telle rue’».

L’individu a comparu et plaidé non coupable avant d’être remis en liberté sous conditions.

Tension sociale

C’est dans ce contexte qu’elle demande plus de support pour les élus et candidats au niveau de la sécurité. Le député sortant de Marquette, Enrico Ciccone, a quant à lui été victime de vandalisme et de vols à son bureau de circonscription, dans la nuit de mardi à mercredi.

«J’ai demandé au bureau de l’Assemblée nationale qu’on augmente la sécurité des élus et des candidats parce qu’il y a quand même une certaine tension sociale», avance-t-elle.

En conférence de presse, jeudi matin, Mme Rizqy a aussi accusé le chef du parti conservateur, Éric Duhaime, de ne pas en faire assez pour calmer les tensions au sein de la population.

«Si votre legs démocratique c’est de dire que vous allez canaliser la haine et la colère, c’est un très mauvais legs démocratique, a lancé la députée sortante. [Il faut] peut-être reconsidérer la raison pour laquelle vous voulez faire votre entrée au parlement.»