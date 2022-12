Une piscine remise à neuf à l’Académie LaurenHill

Débutés en juin 2020, les travaux de rénovation de la piscine à l’Académie LaurenHill sont maintenant terminés. Pour souligner l’occasion, une cérémonie d’inauguration s’est tenue le 9 décembre, en présence de personnalités politiques, professeurs, élèves et athlètes olympiques.

Construite il y a plus de 60 ans, la piscine avait besoin d’une cure de rajeunissement. La Commission scolaire English-Montréal (CSEM) n’a pas lésiné avec les moyens en investissant 1 932 260$ pour l’ensemble des rénovations.

La piscine est maintenant équipée d’un nouveau plancher en béton, de carreaux de céramique, de podiums et d’un système de filtration ultramoderne. On y trouve désormais deux vestiaires genrées ainsi qu’un plancher en béton rouge et gris, des murs carrelés et des cabines de douche individuelles.

Les élèves de l’Académie utilisent la piscine durant les cours d’éducation physique, pour la baignade libre à l’heure du dîner et lors des entraînements hebdomadaires de l’équipe de natation. Julie Ramundo, enseignante d’éducation physique, explique que «les cours en piscine n’ont pas pour seul but d’initier les élèves à de nouvelles façons amusantes de rester actif, mais qu’il s’agit également d’une question de sécurité».

Les élèves peu ou pas expérimentés en milieu aquatique apprennent les rudiments de base de la natation une fois par semaine, dans le cadre de modules de natation d’une durée de deux mois. Au nombre des autres activités d’éducation physique en piscine figurent le water-polo sur chambre à air, la nage synchronisée, le bateau-dragon et le hockey subaquatique.

Tout au long de l’année, les adeptes de la natation de l’Académie LaurenHill peuvent profiter d’une demi-heure supplémentaire en piscine au dîner puisque cette dernière est ouverte aux élèves pour la baignade libre.

Plusieurs témoignages

Lors de la cérémonie d’ouverture, plusieurs personnalités ont livré un témoignage soulignant l’importance d’avoir une piscine accessible en milieu scolaire.

Le directeur général de la CSEM, Nick Katafilos, a mentionné que les travaux de rénovation de la piscine font partie d’un grand programme de projets de la commission scolaire. «Il est très important pour les élèves d’avoir une piscine disponible, car plusieurs n’ont pas l’occasion d’apprendre à nager autrement.»

Pour sa part, le directeur-adjoint de la CSEM, Jack Chardirdjian, a rappelé que «les élèves pourront être en sécurité pour le reste de leur vie après avoir été initié à la natation».

Le directeur-adjoint de la Commission scolaire English-Montreal, Jack Chardirdjian Photo: Robert Dolbec, Métro

La députée fédérale de Saint-Laurent, Emmanuella Lambropoulos, a rappelé qu’elle avait elle-même été élève et même enseignante à l’Académie LaurenHill. «J’ai également été une personnes ressource pour les jeunes qui ont des difficultés d’apprentissage. Aujourd’hui, je suis heureuse de constater que les jeunes ont l’occasion de choisir une autre forme d’activité physique.»

La députée fédérale de Saint-Laurent, Emmanuella Lambropoulos, Sheri Cameron, enseignante,

et la nageuse Kiara Quieti Photo: Robert Dolbec, Métro

Kiara Quieti, membre de l’équipe canadienne de nage synchronisée, qui a été élève à Lester B. Pearson High School, a livré un témoignage sur l’importance d’avoir des cours de natation. «Au début, lorsque j’ai nagé pour la première fois dans une piscine, personne n’aurait cru qu’aujourd’hui je passerais au moins six heures par jour dans l’eau. Toutes les possibilités sont ouvertes lorsque l’on a du plaisir à être dans l’eau.»

Rappelons que plus de 35 000 jeunes et adultes fréquentent la CSEM. Fondée le 1er juillet 1998 dans la foulée de la création des commissions scolaires linguistiques par le gouvernement du Québec, la Commission compte un réseau de 77 écoles et centres.