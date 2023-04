Saint-Laurent célèbre le Mois du jardin en mai

Le conseil d’arrondissement de Saint-Laurent vient d’annoncer le retour du Mois du jardin en mai, pour une deuxième édition. L’année dernière, plus de 2200 paniers de semis ont été distribués aux Laurentiens et Laurentiennes.

«Cette année encore, nos équipes vous proposent des rendez-vous horticoles durant tout le mois de mai, se réjouit le maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa. Vous pourrez en apprendre plus sur la biodiversité laurentienne et même vous procurer gratuitement des plants et des végétaux. Je vous encourage à prendre part à ces activités avec votre famille ou avec vos amis.»

De nombreuses activités sont offertes pour l’occasion. Une sélection de livres sur le jardinage et la biodiversité sera disponible aux bibliothèques du Boisé et du Vieux-Saint-Laurent. Le 13, 27 et 28 mai, une distribution gratuite de plants et de semence sera également organisée. Le 20 mai, une distribution de compost et de paillis aura lieu avec un arbuste à fleurs offert aux 300 premiers arrivés.

Les activités proposées ne s’arrêtent pas là. Une conférence-atelier Jardiner en ville et apprendre à réaliser vos semis sera donnée le 6 mai à la bibliothèque du Boisé. Enfin, le Festival Cultivons la biodiversité aura lieu le 13 mai, au parc Beaudet.