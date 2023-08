La bibliothèque du Boisé fête ses 10 ans et invite le public à célébrer

La bibliothèque du Boisé, située à proximité du boisé du parc Marcel-Laurin dans Saint-Laurent, fêtera ses 10 ans au mois de septembre. Pour l’occasion, l’Arrondissement convie le public à un événement spécial, le 10 septembre prochain, où plusieurs activités gratuites seront au programme.

La bibliothèque du Boisé a été inaugurée en septembre 2013 avec l’auteur Dany Laferrière comme porte-parole. Une décennie plus tard, l’écrivain sera de retour le temps d’une conférence intitulée «Un plongeon dans l’encrier». L’activité, qui nécessite une inscription, affiche déjà complet. Toutefois, les personnes n’ayant pas eu la chance de réserver leur place à la conférence pourront venir quand même l’écouter lors d’une petite cérémonie visant à souligner le 10e anniversaire qui aura lieu à 13h30.

Ateliers de dessin, de musique, de lecture et plus encore: d’autres activités gratuites sont au programme à la fois pour les enfants que pour les adultes. Pour l’événement du 10e anniversaire, l’entrée est libre de 12h30 à 16h.

La bibliothèque du Boisé, qui est la 44e du réseau, comprend à la fois une bibliothèque de 4000 m2, un centre d’exposition de 200 m2 et une réserve muséale.

Dès son ouverture, elle a connu une fréquentation extraordinaire avec plus de 1 200 visiteurs par jour en moyenne. Au fil des ans, la popularité de cet établissement a continué de croître pour atteindre plus de 3,4 millions de visiteurs depuis l’ouverture. Parmi les 5 bibliothèques les plus fréquentées du réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal, la bibliothèque du Boisé compte pas moins de 18 400 abonnés actifs.

En 2015, elle est la première bibliothèque canadienne certifiée LEED platine, le plus haut niveau de cette norme de qualité environnementale. Elle a d’ailleurs reçu plusieurs prix qui récompensent son écoresponsabilité et son architecture.