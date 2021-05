Saint-Léonard commence sa distribution annuelle gratuite de végétaux

C’est le retour de la distribution annuelle gratuite de végétaux organisée par l’arrondissement en partenariat avec l’Écoquartier de Saint-Léonard.

Pour chaque adresse inscrite, un ensemble de végétaux composé d’une plante potagère (tomate «cerise noire»), d’une plante vivace (pelargonium «géranium») et d’une fine herbe (persil italien) sera livré.

Cette année, les livraisons seront effectuées en respectant les mesures de distanciation physique en vigueur, sans aucun contact et avec masque, afin d’assurer la sécurité de tous. Un seul ensemble par adresse de résidence sera remis et aucun choix ne pourra être fait sur les végétaux reçus.

Les résidents intéressés fourniront leur nom, leur numéro de téléphone et leur adresse complète. Les végétaux seront ensuite livrés à leur porte à l’une de ces dates: le 31 mai, le 1er, 2 et 3 juin 2021 ainsi que les 7 et 8 juin 2021. Les plants seront accompagnés d’un dépliant explicatif.

Mise au vert

Depuis 2017, l’administration léonardoise offre gratuitement des fleurs et des végétaux afin de contribuer à l’embellissement et encourager l’agriculture urbaine. Ces actions visent à promouvoir le développement du territoire de manière durable et s’inscrivent dans le cadre du Plan stratégique Saint-Léonard 2030 et du Plan climat Montréal.

Les Léonardois désirant recevoir un ensemble de végétaux gratuitement s’inscriront obligatoirement par téléphone auprès de l’Écoquartier de Saint-Léonard, au 514 328-8500 (poste 8486), du lundi 17 mai au vendredi 21 mai, de 9 h à 16 h.