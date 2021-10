«Il est temps de changer les choses»: deux mères de famille candidates aux élections à Saint-Léonard

Déjà bien établies dans le milieu communautaire léonardois, Leila Benkhaled et Nerlande Gaëtan ont décidé de pousser leur implication en se présentant comme candidates aux élections municipales à Saint-Léonard. Après des années de statu quo, on a besoin que la parole des citoyens soit plus prise en compte», affirme Mme Gaëtan. Les deux mères de famille veulent incarner le changement, et tenteront de ravir la mairie et un poste de conseillère d’arrondissement sous la bannière de Projet Montréal.

Les deux Léonardoises affirment en avoir assez de ce qu’elles nomment la «déconnexion» entre les élus et la réalité que vivent leurs concitoyens au quotidien.

«La démographie de Saint-Léonard a changé, ce n’est plus comme il y a 20 ou 30 ans. Il y a désormais de plus en plus de jeunes familles. Il faut un nouveau souffle et proposer de nouvelles choses.»

Combler les besoins de tous

Pour les deux candidates, membres du comité citoyen depuis plusieurs années, il est essentiel d’être au plus près de la population et de connaître les enjeux des familles pour améliorer leur qualité de vie.

Elles rappellent l’importance de créer une offre de loisirs et des services accessibles à tous afin de combler le fossé intergénérationnel, et ce, pour que chacun ait sa place.

«Nous voulons rendre Saint-Léonard attractif pour tous ses résidents actuels ainsi que les nouveaux résidents. Habiter ici intéresse beaucoup de gens du fait de la situation géographique, mais il faut aussi savoir instaurer une bonne qualité de vie pour qu’ils restent.»

Le vivre-ensemble, ça ne doit pas être un slogan à toutes les sauces ou un quota qu’on sert à tout va en politique, ça doit être une réalité. Nerlande Gaëtan, Candidate à la mairie de Saint-Léonard avec Projet Montréal pour ces élections.

Fortes d’une expérience acquise sur le terrain, Leila et Nerlande veulent représenter au mieux la population locale pour ces élections municipales à Saint-Léonard

«Il faut aussi créer une véritable inclusivité et un multiculturalisme dans les institutions léonardoises. On le ressent quand on rencontre les résidents, qu’il faut en faire beaucoup plus.»

La sécurité urbaine, un enjeu à plusieurs facteurs

Évoquant la série d’événements violents survenus ces derniers mois, elles soutiennent que la sécurité urbaine à Saint-Léonard doit passer par une approche communautaire pour qu’elle perdure véritablement.

«On ne veut pas définancer la police, au contraire, on veut investir dedans et de manière intelligente. On se doit de créer un lien de confiance entre celle-ci et la population, et renforcer le plus possible cette approche.»

«La jeunesse, c’est une partie importante de la population à Saint-Léonard. C’est une grande richesse qu’on est en train de négliger et de marginaliser. Il faut leur proposer plus d’alternatives, notamment dans le sud de Saint-Léonard», déclare Mme Benkhaled.

«On a la chance d’avoir un très bon réseau communautaire, mais il a besoin d’aide et de ressources, notamment en cette période difficile qu’est la pandémie. C’est en développant tout cela qu’on occupe de manière positive nos jeunes et qu’on leur transmet de bonnes valeurs.»

La question du logement abordable serait également essentielle pour améliorer les conditions de vies locales.

«C’est aussi une priorité absolue pour nous de protéger nos logements; avec le métro qui s’en vient, il va falloir savoir être ferme face à la gentrification qui nous guette.»