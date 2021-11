Jenna Spensieri: la cuisine comme passion

Jenna Spensieri, en compagnie de son coéquipier Jeffrey Capuano lors du concours culinaire de cette année organisé par l’ITHQ et le Porc Show.

Jenna Spensieri n’a que 19 ans, mais elle rêve déjà grand. L’étudiante de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) est sur le point de terminer son dernier semestre au sein du programme de Cuisine supérieure, et prévoit ouvrir un jour son propre restaurant à Montréal. Retour sur le parcours d’une étoile montante de la cuisine québécoise.

Jenna affirme avoir développé sa passion pour la cuisine dès son plus jeune âge, alors qu’elle aidait sa grand-mère à préparer les repas pour sa famille.

«Nous étions nombreux à habiter dans notre maison, elle passait beaucoup de temps à préparer les repas pour tout le monde et y mettait beaucoup d’efforts. À l’âge de quatre ans, j’ai donc décidé de l’aider», se remémore-t-elle.

La Léonardoise explique que la cuisine a toujours fait partie intégrante de la vie de sa famille d’origine italienne.

«Du côté de la famille de ma mère, la nourriture est vraiment très importante. Il y a beaucoup de cuisiniers dans ma famille, j’ai donc toujours baigné dans ce milieu.»

Près d’une dizaine d’années plus tard, Jenna décroche à l’âge de 15 ans son premier emploi en restauration, au restaurant Porchetta, situé dans la Petite Italie. Elle poursuit ensuite son parcours professionnel à la pizzeria Giulietta de Saint-Léonard.

«Ça a renforcé ma passion pour la cuisine italienne et rustique. J’aime travailler les produits comme ma grand-mère le faisait et j’ai donc beaucoup d’intérêt pour tout ce qui touche aux pâtes, aux plats traditionnels italiens comme la polenta ou l’agneau. C’est vraiment ce genre de recettes qui me tiennent à cœur»

Si tu mets de l’amour dans ta cuisine, c’est comme ça que tu vas réussir Jenna Spensieri, étudiante du programme Cuisine supérieure à l’ITHQ

Aiguiser ses couteaux à l’ITHQ

Après avoir obtenu son diplôme d’études professionnelles (DEP), c’est avec enthousiasme que Jenna intègre le programme de formation supérieure en cuisine à l’ITHQ en 2020.

«Ça se passe très bien, mes professeurs sont géniaux. C’est un programme où on travaille quatre jours par semaine. C’est quand même intense, mais j’adore ça», s’exclame la jeune Léonardoise.

Une expérience riche qui permet à l’étudiante de développer ses compétences et son sens de la créativité.

«On doit vite apprendre et utiliser les techniques que nous transmettent nos chefs, qui sont là aussi pour nous aider en cas de besoin. Je commence à créer des plats cette année, et depuis je trouve que j’ai beaucoup amélioré mon côté créatif.»

Comme les autres étudiants de son programme, Jenna participe régulièrement à des concours culinaires organisés par son école et ses partenaires.

«À l’occasion de la semaine du porc du Québec à l’ITHQ, nous avons coorganisé pour la 6e année consécutive un concours culinaire pour leurs étudiants. Les étudiants du programme de Jenna ont dû créer des assiettes mettant en valeur les Rib Tips et le carré de porc», précise Marie-Ève Lepage, membre du comité organisateur du Porc Show.

«Je suis très contente du résultat, ce genre de concours, ça permet d’explorer de nouvelles choses comme ça a été le cas ici», affirme Jenna, qui est arrivée 3e lors du concours.

Des projets plein la tête

Si Jenna conclut son aventure à l’ITHQ à la fin de l’année, son parcours en cuisine ne fait que débuter.

«Après mon stage final, je prévois partir voyager en France, en Italie, en Espagne et au Japon, toujours dans le cadre de la cuisine, bien sûr. Je veux en apprendre au maximum, pour un jour revenir ici à Montréal et monter mon propre restaurant.»

Jenna (à droite), en compagnie de ses camarades de la cohorte 2021 du programme Cuisine Supérieure de l’ITHQ. (Crédit Photo: ITHQ)