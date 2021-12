Info-Crime augmente substantiellement ses récompenses pour les informateurs

Alors que les crimes commis avec des armes à feu sont à la hausse dans la métropole, Info-Crime Montréal augmente de 50% le montant de la récompense offerte aux citoyens qui lui transmettent des renseignements menant à une arrestation.

Dans le but d’encourager les citoyens à collaborer davantage avec la police, le programme qui permet de transmettre anonymement des informations sur des activités criminelles augmente sa récompense maximale.

Celle-ci passera donc de 2000 à 3000 $. Une mesure qu’Info-Crime espère aidera à réduire la criminalité.

«C’est une année importante en termes de collaboration avec le public. On a décidé de bonifier notre offre pour continuer sur cette lancée. C’est aussi le montant maximal dans la plupart des villes en Amérique du Nord, nous pensons que c’était le temps de faire cette mise à jour», a expliqué le président et directeur général d’Info-Crime, Jean Touchette, lors d’une conférence de presse à Saint-Léonard.

Il ne faut pas que les citoyens sous-estiment l’importance des informations. Il n’y a jamais de petites informations. Jean Touchette, président et directeur général d’Info-Crime Montréal

Armes à feu

L’annonce d’Info-Crime s’est faite le lendemain d’une fusillade survenue dans l’arrondissement d’Anjou. Celle-ci a coûté la vie à un homme de 20 ans. C’est le 32e meurtre cette année à Montréal.

«Les violences par armes à feu sont un phénomène sociétal qui demande la collaboration de tous les partenaires institutionnels et communautaires, ainsi que des citoyens. On a besoin de l’implication de tous et nous continuerons à mettre tout en œuvre pour que Montréal soit sécuritaire», a affirmé le porte-parole du SPVM, David Shane. Ce dernier a tenu a souligné la complémentarité d’Info-Crime Montréal et les services de police.

De juin 2020 à mai 2021, Info-Crime Montréal a reçu 10 624 signalements de citoyens. C’est près du double par rapport à l’année précédente.