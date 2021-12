Arij El Korbi: faire rayonner la différence

Récemment élue en tant que conseillère d’arrondissement du district Est de Saint-Léonard, Arij El Korbi souhaite s’engager pour la jeunesse du quartier. Femme musulmane d’origine tunisienne issue de l’immigration, le parcours de la jeune élue témoigne d’une volonté de s’approprier ses différences et de les transformer en force.

Résidente de Saint-Léonard depuis une vingtaine d’années, Mme El Korbi explique avoir grandi entre l’arrondissement et son pays d’origine.

«Je suis arrivé ici à l’âge de 8 ans J’ai grandi entre la Tunisie et Saint-Léonard, ce qui m’a permis de voir ces deux perspectives et d’intégrer ces deux identités.»

Benjamine d’une famille de quatre sœurs, Arij débute son implication dans la communauté léonardoise dès son adolescence.

«Mon père était l’un des cofondateurs de la mosquée et a ensuite formé le Bureau Associatif pour la Diversité et la Réinsertion (BADR). Avec mes sœurs, nous avons mis en place en 2006 le Relais Jeunesse BADR, qui avait pour but d’organiser des activités pour les jeunes de la communauté musulmane à Saint-Léonard.»

Politique municipale

Après avoir complété son baccalauréat en sciences politiques à l’UQAM, Arij El Korbi décide d’intégrer le Jeune Conseil de Montréal (JCM). Un déclic se produit alors.

«C’est ce qui m’a donné le goût de m’impliquer plus. Ça a été la meilleure expérience de ma vie. J’y suis retournée quatre années de suite et ça m’a permis de vraiment comprendre comment fonctionnent les rouages du municipal.»

La trentenaire encourage d’ailleurs les jeunes et les minorités à s’impliquer davantage, et pas seulement qu’en politique.

«L’implication, ça ne passe pas forcément juste par la politique. Pour moi, ça n’était qu’un aboutissement. À Saint-Léonard, on est riches par notre diversité. Il faut utiliser ce potentiel pour du positif.»

Pour que les jeunes prennent leur place

La conseillère affirme que l’une de ses principales missions au cours des quatre prochaines années sera de se consacrer à la création du tant attendu conseil jeunesse de Saint-Léonard.

«Je veux montrer aux jeunes qu’ils ont leur place et les amener à s’engager pour leur communauté. Le but, c’est de leur donner tous les outils pour qu’ils puissent faire leur bout de chemin et construire un arrondissement à leur image.»

Les jeunes issus de l’immigration mais qui sont nés ici possèdent de multiples identités. Je chéris beaucoup cette différence. Je veux montrer qu’il y a une manière d’être fier de celles-ci, et de les convertir en force. Arij El Korbi, conseillère d’arrondissement pour le district de Saint-Léonard Est

S’approprier ses multiples identités

Première femme de confession musulmane à être élue à un poste de conseillère municipale, Mme El Korbi souhaite aussi faire de son histoire un exemple pour la jeunesse de cette communauté, et plus largement pour celle qui se questionne sur ses différences.

«Je veux aussi envoyer un message et montrer qu’il ne faut pas avoir peur de ses différences. Je suis une femme, une musulmane, une Tunisienne, une Montréalaise et une Léonardoise. Je pense que s’approprier ses multiples identités, c’est se créer sa force.»