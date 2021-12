Natation synchronisée: la Léonardoise Kiara Quieti sur l’équipe nationale

L’athlète de 19 ans de Saint-Léonard Kiara Quieti a été sélectionnée pour faire partie des 12 nageuses qui représenteront le Canada au niveau international pour l’année 2022. Elle participera notamment aux championnats du monde de Fukuoka, au Japon, du 13 au 29 mai.

Si Kiara Quieti avait déjà été sélectionnée l’année dernière en équipe nationale, elle explique que sa présence cette année a une saveur particulière.

«À cause de la pandémie, ç’avait fonctionné différemment en 2020. Il n’y avait pas une semaine de sélection comme cette année. Cette fois-ci, je pense que je me suis vraiment trouvée pour me tailler une place dans l’équipe», se réjouit-elle.

Programme intensif

Pour atteindre l’élite nationale, Kiara Quieti a dû se mesurer aux 145 autres nageuses qui ont participé l’automne dernier aux quatre centres de développement nationaux, situés en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Ontario et au Québec.

De ce nombre, 45 athlètes ont ensuite été invitées au camp de sélection qui avait lieu durant la semaine du 22 novembre.

Lors du camp, Kiara et ses concurrentes ont dû passer, en plus des séances d’entraînement, des évaluations à sec et dans l’eau. Des conférences portant sur la pratique sécuritaire du sport, la santé mentale, la culture d’équipe et la nutrition étaient également au programme.

«Nous avons été impressionnés, à chaque étape de notre processus de sélection pancanadien, par le niveau de préparation de nos athlètes, même si certaines d’entre elles avaient été forcées par la pandémie à demeurer hors de l’eau pendant plus d’un an», a déclaré la directrice des sports de Natation artistique Canada Kerri Morgan.

Un rêve devenu réalité

Évoluant au niveau compétitif depuis l’âge de 10 ans, Kiara n’avait jusqu’à tout récemment jamais atteint le niveau national.

«J’y suis enfin arrivée! Je me souviens que depuis petite, mon rêve était d’intégrer l’équipe nationale. Beaucoup d’athlètes rêvent de participer aux Jeux olympiques, mais personnellement, ç’a toujours été de représenter le Canada. Je suis très contente d’intégrer ce groupe», affirme la jeune athlète évoluant au club Montréal Synchro.

Si le rêve est à présent réalité, la nageuse ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Alors que les prochains Jeux olympiques n’auront lieu qu’en 2024, elle se sent déterminée à l’idée de conserver sa place jusque-là.

«Je me sens confiante. Il y a toujours d’autres filles qui vont arriver d’ici là, donc, il n’y a rien de sûr encore. Mais j’aimerais vraiment y participer, et je ferai tout mon possible pour y arriver.»

Mon rêve a toujours été d’intégrer l’équipe nationale. Maintenant, plus je m’entraîne et plus je me rends compte que je veux aller aux Jeux olympiques. C’est la prochaine étape. Kiara Quieti, Membre de l’équipe senior de Natation Artistique Canada 2021-2022

Séries mondiales

En 2022, Kiara participera aux Séries mondiales de la Fédération internationale de Natation artistique (FINA), avec ses 11 coéquipières.

Les Séries mondiales se tiendront sur cinq évènements, dont un déplacement en Russie à Kazan, avant de se conclure par les Championnats du monde FINA au Japon, du 13 au 29 mai.

La jeune Léonardoise pourra compter sur l’encouragement indéfectible de sa famille et de ses amis lors de ces deux prestigieux rendez-vous.

«Tout le monde me pousse à me dépasser à chaque jour. J’apprécie vraiment tout leur soutien.»

(Crédit Photo: Natation Artistique Canada)