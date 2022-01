Cinq dossiers à surveiller en 2022 à Saint-Léonard

Plusieurs enjeux risquent de retenir l’attention à Saint-Léonard au cours de la prochaine année. En voici cinq qui auront un rôle clé à jouer pour l’avenir de l’arrondissement.

COVID-19 et vaccination

Alors que son territoire est l’un des plus touchés depuis le début de la pandémie, Saint-Léonard figure toujours parmi les retardataires en matière de vaccination contre la COVID-19, en particulier chez les jeunes de 5 à 17 ans.

Cet enjeu de santé publique figurera parmi les dossiers les plus cruciaux en 2022, alors que la fin de l’année 2021 a été marquée par l’arrivée du variant Omicron et une flambée de cas sans précédent.

Sécurité

Alors que 37 homicides ont été recensés sur le territoire montréalais en 2021, l’arrondissement de Saint-Léonard n’a pas été épargné par la montée de la violence par armes à feu, qui a été au cœur des préoccupations de la population du quartier.

Réélus pour un 4e mandat, le maire Michel Bissonnet et son équipe ont promis en campagne électorale que la sécurisation du territoire léonardois constituerait la «priorité absolue» pour l’année à venir.

Un accroissement des effectifs policiers du poste de quartier 42 du SPVM est évoqué, ainsi que des investissements en collaboration avec les organismes communautaires afin de prévenir la criminalité.

Jeunesse

La jeunesse aura également sa place à jouer durant l’année à venir à Saint-Léonard. En constant changement démographique, l’arrondissement compte de plus en plus de jeunes sur son territoire.

Sur la table depuis de nombreuses années, le dossier du conseil jeunesse de Saint-Léonard devrait enfin se concrétiser en 2022 avec l’arrivée d’Arij El Korbi au cabinet de la mairie d’arrondissement. La conseillère du district de Saint-Léonard Est a désigné la jeunesse comme sa principale mission pour les quatre prochaines années.

Transport

Déjà au cœur de l’actualité en 2021, le transport sera à nouveau un dossier déterminant pour les Léonardois en 2022. Le cabinet du maire Michel Bissonnet en avait d’ailleurs fait l’un de ses fers de lance en campagne électorale.

Le dossier controversé du prolongement de la ligne bleue, les travaux pour les futures stations du REM de l’Est et l’aménagement d’un passage piétonnier sur le viaduc Lacordaire seront trois projets suivis de près par les citoyens.

La revitalisation du complexe industriel ainsi que la création de pistes cyclables supplémentaires seront également à surveiller.

L’arrivée du métro sera déterminante sur tous les plans pour Saint-Léonard. MichelBissonnet, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard.

Logement

Alors que l’arrondissement n’a pas échappé à la hausse de 50% des évictions enregistrée au Québec en 2021, Action Dignité Saint-Léonard annonçait en fin d’année avoir reçu plus d’une dizaine d’appels de locataires faisant face à des menaces de «rénovictions». De quoi laisser présager une année 2022 difficile pour certains locataires léonardois.

Si le mois d’avril 2021 a vu l’arrondissement se doter de 200 nouveaux logements sociaux avec la Coop Les voisins de Viau-Robert, Saint-Léonard reste toujours l’un des secteurs de l’île comptant le moins de logements sociaux.

Évoqué par Ensemble Montréal lors des élections municipales, l’enjeu du logement abordable est une épine au pied des élus locaux. Plus de mesures concrètes sont grandement attendues par le réseau communautaire, alors qu’il est toujours très difficile de se trouver un logement dans le quartier et que l’arrivée du métro attire de plus en plus d’investisseurs immobiliers.

En date du mois d’octobre dernier, le taux d’inoccupation des logements se situait entre 0 et 1% à Saint-Léonard.

Chercher un logement abordable à Saint-Léonard, c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Sylvie Dalpé, directrice d’Action Dignité Saint-Léonard.