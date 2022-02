Sur la route du déneigement à Saint-Léonard

Comme un peu partout dans la métropole, le déneigement suscite parfois la grogne des citoyens de Saint-Léonard. Ordre de priorité, stationnement, horaires nocturnes; ces derniers s’interrogent sur le fonctionnement de ces importantes opérations. Pour tout comprendre, Métro a accompagné une équipe de déneigement de l’arrondissement sur le terrain, le 4 février.

La neige est au rendez-vous dans les rues léonardoises en ce vendredi matin où des chutes de 8 centimètres ont été enregistrées la nuit précédente.

Olivier Tiberi, chef des opérations de déneigement à Saint-Léonard, s’apprête à sortir sur le terrain et nous reçoit dans son bureau pour nous expliquer l’ordre de priorité des rues du secteur.

Pourquoi dois-je attendre pour que ma rue soit déneigée?

«Nos priorités sont les grandes artères principales qui mènent à l’autoroute métropolitaine comme Lacordaire, Langelier, Viau. Ensuite viennent toutes les rues où se trouvent les hôpitaux et les écoles comme Saint-Zotique, Jean-Talon, Robert et Lavoisier, puis, enfin, les rues secondaires et les rues résidentielles.»

Le contremaître de voirie explique que l’ordre des opérations de déneigement et de chargement est pensé à l’avance avec minutie, et que le système mis en place est conçu pour être «le plus optimal possible».

L’arrondissement de Saint-Léonard est découpé en cinq secteurs, alors que les rues sont divisées en trois priorités.(Crédit: David Flotat, Métro Média).

Quand la neige est-elle ramassée?

En dessous de 2,5 centimètres de chute de neige, les équipes de l’arrondissement se contentent d’épandre du sel sur les rues et les trottoirs.

Si les précipitations sont entre 2,5 et 15 centimètres, la machinerie tasse la neige en bordure de rue pour faciliter la circulation des véhicules et déblaie les trottoirs pour les piétons. De l’abrasif est aussi répandu sur les rues et les trottoirs, mais aucun chargement n’a lieu.

Lorsque plus de 15 centimètres tombent, la Ville de Montréal décrète systématiquement une opération de chargement de la neige.

«Généralement, à Saint-Léonard, dès l’instant où il y a 10 à 20 centimètres de neige au sol, on procède au ramassage, précise M. Tiberi. Le minimum est 15 centimètres, mais c’est déjà arrivé qu’à 10, on décide de charger. On a également droit trois fois par année à un chargement indépendant de celui décrété par la ville-centre.»

(Crédit Photo: David Flotat, Métro Média)

Quand dois-je déplacer mon véhicule?

Avant le chargement, les équipes de l’arrondissement installent des panneaux d’interdiction de stationner sur le territoire pour prévenir les résidents qu’ils doivent déplacer leurs véhicules.

«Un camion passe également avec une alarme pour prévenir les citoyens, ajoute le contremaître. On fait ça avant 21h, pour tenir compte des règlements municipaux. Contrairement à d’autres arrondissements où elle peut être entendue 12 heures avant le début des opérations, cette alarme retentit 4 heures avant à Saint-Léonard.»

Si des autos empêchent les opérations, il faut les remorquer. M. Tiberi estime qu’à chaque ramassage de la neige, l’arrondissement doit procéder à environ 120 remorquages.

Une fois les rues dégagées, la neige est collectée par soufflage dans des camions qui vont ensuite être vidés sur les sites prévus à cet effet.

La hauteur de la butte de neige accumulée au dépôt de Saint-Léonard peut atteindre une trentaine de mètres de hauteur d’ici la fin de l’hiver, (Crédit:David Flotat/Métro Média)

Où puis-je retrouver ma voiture qui a été remorquée?

Les retardataires qui n’ont pu déplacer leur véhicule à temps pourront retracer celui-ci en tout temps grâce au service Info-Remorquage ou en contactant le 311, du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 et le samedi, dimanche et les jour fériés de 9h à 17h.

Pourquoi déneiger la nuit?

Les résidents de Saint-Léonard se questionnent régulièrement sur les horaires nocturnes de certaines opérations de déneigement.

«Le déneigement est plus efficace la nuit, car il y a moins de trafic, explique Olivier Tiberi. Ça nous permet également de dégager les artères, ce qui améliore le transport de la neige par la suite.»

«Une des particularités à Saint-Léonard, c’est que pour une tempête sous 20 centimètres, notre structure est construite avec trois quarts de nuits et deux quarts de jour. C’est plate à expliquer aux citoyens mécontents des fois, mais on ne peut pas changer le parcours. Sinon, ce n’est plus optimal et ça prendrait au final plus de temps.»

Olivier Tiberi est le contremaître de voirie dans l’arrondissement de Saint-Léonard depuis 2019. (Crédit Photo: David Flotat, Métro Média)

Que faire pour faciliter les opérations de déneigement?

Des règlements s’appliquent pour ne pas gêner les opérations de déneigement, à Saint-Léonard comme ailleurs dans la métropole.

Il est par exemple interdit de pousser la neige dans la rue, à proximité des bornes d’incendie ou sur le trottoir. Il est également proscrit de déverser la neige sur la voie publique après des opérations de chargement.

Olivier Tiberi recommande par ailleurs de ne pas coller son abri d’auto temporaire sur le trottoir, et d’identifier les extrémités de l’abri avec des piquets voyants. De cette façon, il ne risquera pas d’être endommagé par les chenillettes.

Les résidents doivent également stationner leurs véhicules à 30 centimètres de la bordure de trottoir afin d’éviter les accrochages.

(Crédit Photo: David Flotat/Métro Média)