Des cliniques d’impôts à Saint-Léonard pour les personnes à faibles revenus

À l’approche de la date limite pour remplir sa déclaration d’impôt, des cliniques sont mises en place à la Bibliothèque de Saint-Léonard, pour les personnes à faible revenu.

Organisées par l’organisme Mouvement Fraternité Multi-Ethnique (MFME), celles-ci auront lieu tous les jeudis jusqu’à la fin du mois d’avril.

Les personnes qui désirent recourir à ces services devront prendre rendez-vous au préalable en appelant au 514 256-6976.

Il est également possible de s’inscrire directement sur place à la bibliothèque, ainsi qu’au 514 328-8500.

Ateliers d’informations

MFME annonce également que trois ateliers d’informations d’environ une heure et demie seront donnés en ligne par l’Agence du revenu du Canada au cours du mois d’avril.

Le premier, qui aura lieu le 5 avril à 14h, permettra d’en apprendre plus sur les prestations et crédits d’impôt dont peuvent bénéficier les aînés et les aidants naturels.

Seront abordés entre autres les principaux types de revenus pour les aînés, l’épargne-retraite (REER), le fractionnement du revenu de pension, le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), les frais médicaux, le crédit canadien pour aidants naturels (CCAN), le dépôt direct ou encore les arnaques. L’inscription se fait via ce formulaire disponible en ligne.

L’atelier du 12 avril portera quant à lui sur les crédits d’impôt s’adressant aux familles et femmes à revenu modeste.

Les participants pourront en apprendre plus sur la nécessité de déclarer ses impôts, les documents à fournir, l’allocation canadienne pour enfants (ACE) ou les services en ligne comme Mon dossier ARC.

Le formulaire pour s’inscrire en ligne est disponible à l’adresse https://bit.ly/3JMgkyv.

Le dernier atelier aura lieu le 26 avril à 14h et s’adresse aux nouveaux arrivants.

Comment fonctionnent les impôts au Canada? Quel est mon statut de résidence? Quand et comment demander l’allocation canadienne pour enfants (ACE)? Telles sont les exemples de questions qui seront abordées.

L’inscription par formulaire en ligne est également requise.

À noter qu’un lien accompagné de la documentation de connexion sera envoyé par courriel à toutes les personnes inscrites pour accéder aux activités.