Deux nouveaux terrains de basketball seront construits à Saint-Léonard

Deux terrains éclairés de basketball seront construits à Saint-Léonard, le premier au complexe sportif Saint-Léonard et le second au parc Pie-XII. Le terrain de soccer du complexe sportif sera quant à lui réaménagé.

Lors d’une assemblée extraordinaire du conseil d’arrondissement tenue le 4 août, la conseillère du district Saint-Léonard-Est Arij El Khorbi a justifié cette dépense de 1,4 M$ par le besoin de bonifier les terrains sportifs pour la pratique des jeunes.

Outre les terrains de basketball et de soccer, parmi les autres projets approuvés lors de la séance extraordinaire, on retrouve la restauration du système mécanique de la fontaine de la place Roger-Nantel ainsi que la réfection du bassin de la piscine Hébert, qui débutera à la fin du mois d’août.

Les conseillers ont également approuvé la construction d’une nouvelle école privée, qui comptera d’abord 80 élèves, mais à propos de laquelle peu de détails ont été dévoilés pour l’instant.

Un Léonardois a par ailleurs profité de la séance extraordinaire pour demander aux élus si une passerelle pour piétons et vélos pourrait être envisagée au-dessus de l’autoroute métropolitaine, ce à quoi le conseil a répondu que la Ville de Montréal prépare un Réseau express vélo sur le boulevard Lacordaire et que l’Arrondissement envisage des pistes cyclables sur les boulevards Viau et Langelier.