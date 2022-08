Une entreprise léonardoise certifiée en cybersécurité par le fédéral

Fondée en 2008 par le Léonardois Patrick Jean-Baptiste, Sunphinx est une entreprise qui offre des services en cybersécurité. Elle est la première entreprise francophone du pays et la première entreprise québécoise à recevoir la certification Cybersécuritaire du gouvernement du Canada.

«À 18 ans, j’ai moi-même été victime d’une cyberattaque personnelle», raconte Patrick Jean-Baptiste, pour expliquer son intérêt pour la cybersécurité. À la suite de cet événement, le fondateur et PDG de Sunphinx a suivi des cours et des formations dans ce domaine.

En faisant le tour des bureaux ultra high tech de Sunphinx, à Saint-Léonard, on peut voir de nombreux serveurs, qui montrent bien la vocation de l’entreprise, ou encore la salle de contrôle des cyberattaques, où celles-ci sont détectées et repoussées grâce à une surveillance en tout temps. On se croirait presque dans une salle de contrôle de la NASA ou du Pentagone!

La seule entreprise francophone et québécoise certifiée

S’il ne s’agit pas d’un service secret américain, Sunphinx est en revanche une entreprise certifiée Cybersécuritaire par le gouvernement du Canada, certification qu’elle a reçue cette année.

Cette certification fédérale est destinée aux petites et moyennes entreprises de 500 employés et moins. Le processus a duré six mois, mentionne M. Jean-Baptiste.

«La certification est intéressante pour qu’on nous prenne plus au sérieux», dit l’entrepreneur. Il révèle que la certification peut être aussi nécessaire pour certains appels d’offres publics.

Les PME et la diversité à cœur

M. Jean-Baptiste estime que son entreprise pourra mieux venir en aide à d’autres PME victimes de cyberattaques et accompagner celles-ci. Pour cela, «on fait de la prévention en amont afin d’éviter les pertes financières», affirme l’homme d’affaires.

De plus, Sunphinx implémente des contrôles de sécurité. «On va voir ce qu’il manque aux PME», souligne le PDG. Ainsi, l’entreprise se targue de mieux parler à des PME, qui ne seraient pas comprises par les firmes multinationales.

Outre la cybersécurité, l’ouverture à la diversité est aussi un aspect important pour Patrick Jean-Baptiste. Ce dernier prône «l’ouverture du marché du travail aux gens de la diversité». Ainsi, M. Jean-Baptiste accueille, au sein de son équipe, des personnes issues de la diversité et en quête d’un premier emploi. Il souhaite les aider et les accompagner.