La Fête du citoyen sonne son retour après deux années d’absence

Les Léonardois et Léonardoises pourront se rassembler pour célébrer la Fête du citoyen, l’un des plus gros événements festifs de l’arrondissement, le dimanche 11 septembre. Après deux années d’absence en raison des restrictions sanitaires, cette journée festive est de retour et toute la population de Saint-Léonard y est conviée.

«Ce sera encore une belle occasion de célébrer notre sentiment de fierté et d’appartenance», s’enthousiasme le maire d’arrondissement Michel Bissonnet, tout juste de retour de convalescence, dans le communiqué diffusé par son équipe.

Au programme de cette fête des citoyens gratuite, de nombreuses activités seront de retour, dont l’épluchette de blé d’Inde, la grande roue, les jeux gonflables, la balade en minitrain, la fermette et le bingo.

Il y aura également une programmation culturelle avec un spectacle de cirque de la troupe Battements de cirque et, pour clôturer la fête, un concert du chanteur Ramon Chicharron, qui débutera à 16h et aura pour thème les musiques du monde.

Les aînés, les sportifs et les jeunes ne seront pas laissés pour compte avec des activités prévues spécialement pour eux. On retrouvera aussi un atelier de cirque et une parade multiculturelle.

La fête se déroulera toute la journée du 11 septembre, de 10h à 18h, au parc Wilfrid-Bastien et sur les terrains entourant la mairie d’arrondissement. Le boulevard Lacordaire sera fermé à la circulation dans le secteur pour l’occasion. L’Arrondissement a également mis en place plusieurs services adaptés pour rendre la fête accessible à tous.

L’événement avait accueilli entre 15 000 et 20 000 participants en 2019, rappelle Michel Bissonnet.