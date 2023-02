Beverley Jacques reconnu comme acteur noir du changement

Le Léonardois qui a fondé l’association DOD Basketball, Beverley Jacques, a été reconnu par la CBC comme l’un des importants acteurs noirs du changement au Québec en 2023.

Relatant que M. Jacques a fait découvrir à un nombre important d’enfants léonardois le basketball avec son engagement, le diffuseur public estime que son action contribue à faire de l’arrondissement de Saint-Léonard un lieu plus harmonieux.

La CBC (Canadian Broadcasting Corporation) a nommé plusieurs acteurs noirs du changement au Québec dans sa liste des Black Changemakers 2023, qui vise à mettre de l’avant des Afro-Québécois qui «redonnent à la communauté, inspirent les autres et aident à construire le futur».

«Je ne me vois pas comme un changemaker. Je fais ce qu’il y a faire», réagit Beverley Jacques, en entrevue avec Métro. Ce sont des citoyens du quartier qui ont proposé son nom à la CBC. «J’apprécie énormément», reconnait cette importante figure du secteur communautaire léonardois. Il ironise tout de même sur le fait de «ne pas être rassasié, car il y a tellement de choses à changer».

Se disant étonné et chanceux d’être dans cette position, M. Jacques pense que ce n’est pas lui individuellement qui est un acteur de changement, mais bien la totalité de ses équipes. «On est tous des changemakers et on veut tous que le quartier s’épanouisse», avance-t-il.

En plus d’avoir fondé DOD Basketball, Beverley Jacques a également mis sur pied le projet des Ambassadeurs du vivre ensemble, qui recrute des jeunes pour stimuler leur investissement communautaire. Rappelons que l’arrondissement de Saint-Léonard compte une importante population de jeunes.

DOD Basketball a déjà été reconnu pour son apport à la communauté léonardoise en juin 2022, aux côtés de l’organisme Mains utiles et de la Compagnie Théâtre Créole.