Parcours historique à Saint-Henri

Le quartier Saint-Henri comporte de nombreuses richesses patrimoniales qu’il est maintenant possible de découvrir. Un parcours historique de 24 grands panneaux a été mis sur pied par la Société de développement commercial (SDC) – Les quartiers du Canal.

Touristes et résidents pourront ainsi voir le passé commercial et industriel des rues Notre Dame Ouest, Saint-Jacques, Saint-Antoine et de l’avenue Atwater.

«Ce parcours permettra de plonger dans le Saint-Henri d’hier tout en profitant des commerces d’aujourd’hui», a expliqué le directeur général de la SDC, Robert Laramée.

Saint-Henri se démarque par sa vision et sa détermination visant la préservation des bâtiments et sites historiques, comme le parc Square Sir-George-Étienne-Cartier qui a inspiré l’auteure Gabrielle Roy dans Bonheur d’occasion.

«La fontaine au centre du parc a été commandée par catalogue chez une fonderie de Boston», a expliqué Guy Giasson, le président de la Société historique de Saint-Henri.

Riche collection

Le parcours a été possible grâce à la contribution de nombreuses photos d’époques. «Nous avons une collection de photos, de livres, de documents qui dépasse 100 000 items. Cette riche collection est redevable aux gens qui nous alimentent en dons», précise M. Giasson.

L’un des panneaux montre l’ancienne caserne de pompiers fermée dans les années 1960. «Elle a été convertie en bibliothèque municipale à la suite de la demande du comité de citoyens», rappelle M. Giasson.

Parmi les souvenirs de la rue Notre-Dame, on retrouve Le Petit Juif, un magasin de vêtements à prix modique, le cordonnier M. Orléans ou le restaurant Normand patates frites.

«Cela nous rappelle à quel point il est important de regarder dans le rétroviseur de temps à autres afin de pouvoir mesurer la transformation des lieux où nous habitons et où nous travaillons, des lieux chargés de mémoire», souligne Anne-Marie-Sigouin, conseillère du district Saint-Paul-Saint-Henri-Ouest et présidente de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports.

Alternatives

«Le centre-ville est en pleine rénovation et on doit proposer d’autres alternatives aux visiteurs, fait valoir la guide touristique Lise Lepage. Ce genre de parcours est très populaire auprès des touristes et aussi des Montréalais qui viennent découvrir d’autres quartiers.»

Ce projet est une occasion de mettre en valeur le patrimoine historique de Saint-Henri, selon M. Giasson. «Tout ça, dit-il, pour que l’histoire de Saint-Henri ne s’oublie pas.»

Les organisateurs prévoient déjà agrandir le parcours historique pour l’an prochain en raison de l’abondance de photos historiques.

Pour plus d’infos:

lesquartiersducanal.com/choses-a-faire/voyager-dans-le-passe/