Deux projets du Sud-Ouest et de LaSalle dans le budget participatif

Deux projets dans le Sud-Ouest et LaSalle feront partie du premier budget participatif.

Deux projets ont été sélectionnés dans le Sud-Ouest et LaSalle dans le cadre du premier budget participatif de la Ville de Montréal.

«Ce qui ressort des projets choisis est l’importance que les gens accordent à l’amélioration de leur milieu de vie, à la protection de la nature en ville et à la réappropriation des espaces publics pour en faire bénéficier l’ensemble de la population.» Valérie Plante, mairesse de Montréal

Un premier projet de mobilier festif inclusif et sécuritaire évalué à 650 000$ verra le jour dans tous les arrondissements. L’objectif est d’améliorer l’offre d’équipements municipaux qui sont accessibles universellement, entre autres, lors d’évènements sur le domaine public.

Ainsi, des rampes inclinées amovibles, un système d’aide d’audition sur scène et des tapis adaptés aux personnes à mobilité réduite seront donc disponibles pour les organisateurs.

Le mobilier festif inclusif et sécuritaire a reçu un peu plus de 23% des votes lors de la participation citoyenne.

Corridor énergétique

Le deuxième projet du budget participatif qui sera mis de l’avant est le corridor écologique du grand Sud-Ouest avec un budget de 2,7 M$, à égalité au premier rang pour le plus gros montant accordé parmi les sept projets.

L’objectif est de créer des connexions entre plusieurs noyaux de biodiversités existants sur le territoire grâce aux ruelles vertes et à l’implantation d’îlots d’arbres, d’arbustes et de jardins pollinisateurs.

Ce projet permettra aussi de bonifier l’accès de la nature à la population et d’offrir des conditions favorables au déplacement et à la survie d’oiseaux et d’insectes.

Dans le Sud-Ouest, le corridor énergétique touchera des ruelles vertes, la rue Irwin, le boulevard La Vérendrye, ainsi que les parcs des Métallos, Saint-Jean-Bosco, Saint-Jean-de-Matha et Curé-Labelle.

Dans LaSalle, le projet concerne le parc des Rapides, la Baie de Quenneville et le long du Canal de l’Aqueduc.

Le corridor énergétique a obtenu 18,6 % des votes de la population.

Sept projets – sur un total de 35 – ont été sélectionnés par plus de 20 000 Montréalais, afin de faire partie de cette première édition du budget participatif de la Ville de Montréal. La planification et la réalisation des projets devraient s’amorcer cet automne.

10M$ pour le budget participatif

Montant accordé à l’ensemble des sept projets sélectionnés par la population.