Conseil d’arrondissement du Sud-Ouest en bref

Résumé du conseil d’arrondissement du Sud-Ouest du mois d’octobre.

YMCA du Québec

Deux contrats de service de deux ans ont été octroyés à l’organisme Les YMCA du Québec. Le premier contrat, qui s’élève à 518 126 $, permettra la réalisation du programme Éco-Quartier. Le second, d’une valeur de près de 200 000 $, est pour le programme Ruelles vertes dans le Sud-Ouest.

Organismes

Six organismes du Sud-Ouest recevront une aide financière totale de 77 712 $ pour l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales – Alliances pour la solidarité. La Coalition de la Petite-Bourgogne et Action Gardien, Corporation de développement communautaire de Pointe-Saint-Charles recevront chacun un peu plus de 10 600 $. Atelier 850 (20 000 $) et le Centre d’éducation pour adultes de Saint-Henri et de la Petite-Bourgogne (26 000 $) mettront également la main sur une contribution financière. Le Centre récréatif, culturel et sportif Saint-Zotique (CRCS) recevra 4000 $, alors que le Regroupement d’organismes pour aînés du Sud-Ouest de Montréal (ROPASOM) aura 6400 $.

Jeunesse



Un peu plus de 22 000 $ seront remis à des organismes du Sud-Ouest pour le Programme d’intervention de milieu pour les jeunes de 12 à 30 ans. Le CRCS Saint-Zotique recevra un peu plus de 4100 $ dans le cadre d’un projet hivernal et printanier sur des activités sportives. Le Centre sportif de la Petite-Bourgogne mettra la main sur 4500 $ pour le volet hivernal de Bourgogne en plein air. L’organisme Loisirs et Culture Sud-Ouest aura un peu plus de 4500 $ pour un projet jeunesse, alors que les YMCA du Québec et le Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon se partageront chacun près de 4500 $.

Camp de jour

Le CRCS Saint-Zotique, Loisirs Saint-Henri, Loisirs et Culture Sud-Ouest recevront une enveloppe totale de 50 000 $ en lien avec des activités de camp de jour.

Prévention

L’organisme Prévention Sud-Ouest recevra 31 602 $ de la part de l’arrondissement pour un projet de médiation en cohabitation sociale. L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables et d’offrir une cohabitation harmonieuse.

Noël

Le Village de Noël de Montréal, derrière l’événement du temps des fêtes à la place du marché Atwater, recevra 145 000 $ pour son projet de cette année.