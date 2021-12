Hiverside : un nouveau bar de glace au Canal Lachine

La glace commence à prendre ses aises au Canal Lachine, et d’autant plus avec l’ouverture ce vendredi 10 décembre du bar de glace Hiverside, affilié au bar Riverside. Pendant tout l’hiver, il sera possible de déguster des cocktails sur les bancs en glace sertis de fourrure recyclée, et de venir se déhancher en fin de soirée sous la musique d’un DJ.

Si le Canada est un expert en quelque chose, c’est bien le froid, et le bar Riverside semble l’avoir bien compris. Ce vendredi, l’organisme inaugure son premier bar de glace, subtilement appelé Hiverside.

Sous une grande tente gonflable blanche, près de l’ancienne usine de Canada Malting, sur laquelle est sertie une mythique et mystérieuse maison rose, devenue l’emblème du quartier, aucun détail n’a été oublié. Bancs, tables, bar, décorations, tout l’intérieur a été minutieusement sculpté en pas moins d’une semaine par le sculpteur sur glace Julien Doré.

Le bar Hiverside – Métro Média/Lila Maitre

La température ambiante frisera continuellement les -5 degrés. Par temps plus chaud, un appareil permettra de garder froid l’intérieur de glace conservé sous la tente, tandis que par temps très froid, des réchauds viendront apporter un peu plus de chaleur.

En début de soirée, il est nécessaire de réserver une plage horaire d’une heure et demie, pour avoir le temps de déguster trois cocktails à base de vodka, de cointreau ou de brandy. Puis à partir de 23 h environ, le Hiverside se transformera en piste de danse, qui pourra accueillir une soixantaine de personnes.

Un bar qui se renouvelle

C’est une première pour le bar Riverside, installé depuis environ quatre ans aux bords du canal Lachine. Car habituellement, le propriétaire Justin Jolin n’ouvre le Riverside que pendant les temps chauds, du printemps jusqu’à la fin de l’automne. Il profitait alors de l’hiver pour partir vers des pays plus chauds.

Mais cette année, plusieurs facteurs l’ont amené à la création du Hiverside. « On perd souvent nos employés pendant l’hiver, le concept est venu de réussir à garder notre staff occupé pendant cette saison », explique Justin Jolin.

De plus, la COVID-19 a fortement touché le bar dans son organisation. « Si on regarde les 18 derniers mois, ça n’a pas été facile. […] donc c’est sur qu’on veut faire quelque chose qui va nous aider pendant l’hiver. »

Depuis le début de la pandémie, le bar Riverside n’a pas manqué de créativité pour continuer à proposer aux habitants du Sud-Ouest un peu de divertissement. À l’été 2020, alors que les bars n’avaient pas encore rouvert, le Riverside avait installé un camion de nourriture sur les berges du canal, ce qui permettait aux passants de se poser sur l’herbe et de boire une bière ou déguster une glace.

Le Hiverside devrait être ouvert pendant tout l’hiver, jusqu’au retour des températures plus élevées.