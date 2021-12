Besoin de bénévoles pour les fêtes aux CIUSSS

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal est à la recherche de bénévoles pour les animations du temps des fêtes, dans plusieurs de ses établissements.



Les besoins de bénévoles concernent notamment les Centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) des quartiers du Plateau-Mont-Royal et du Sud-Ouest–Verdun, ainsi que l’institut de gériatrie de Montréal de Côte-Sainte-Catherine.



Les personnes volontaires devront être disponibles au minimum trois heures durant une journée, ou plus, le 15, 22, 24, 25 et 31 décembre de 9h à 12h ou de 13h00 à 16h00, ou bien le 1er janvier 2022.

Pour devenir bénévole et participer à une bonne action, il est possible de se faire connaître en communiquant au préalable avec le service du bénévolat du CIUSSS au 514-863-4924 ou en envoyant un courriel à benevolat.ciusss.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca.

Mission et profil du bénévole

Les bénévoles devront assurer des missions de visites aux personnes âgées, effectuer la distribution des cartes de Noël ainsi que celle des cadeaux.

Il faudra aussi prendre part aux animations et différents jeux programmés comme le Bingo de Noël, les concerts de Noël, les spectacles de Noël et les repas animés en collaboration avec les techniciens du Service des loisirs.

Les enfants de plus de 6 ans accompagnés de leur parent sont aussi acceptés comme bénévoles, et le passeport vaccinal est requis pour les volontaires âgés de 12 ans et plus.

Un repas gratuit sera distribué à chacun des participants volontaires.

Le CIUSSS précise que l’autonomie et le respect de la confidentialité, ainsi que la capacité de collaborer avec l’équipe en place sont requis pour assurer la mission de bénévole.

L’organisme rappelle aussi que l’an passé, à cause de la deuxième vague de la pandémie COVID-19, il avait été impossible d’organiser ces événements festifs qui offrent de la joie et de l’attention aux aînés confrontés à l’isolement.

2 500 résidents demeurent dans les CHSLD du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.