Une campagne d’affichage pour l’ouverture d’un comptoir postal

À Ville-Émard dans l’arrondissement du Sud-Ouest, l’organisation de résidents Concertation Ville-Émard/Côte-Saint-Paul a lancé ce lundi 31 janvier une campagne d’affichage pour demander l’ouverture d’un nouveau comptoir postal dans le quartier, alors que celui actuellement situé sur le boulevard Monk, fermera en mars 2022.

«Nous ne sommes pas timbré.es, nous voulons juste un comptoir postal dans notre quartier», c’est le nom de la campagne d’affichage, qui a pour but d’interpeller la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement Filomena Tassi, le député fédéral David Lametti, ainsi que les dirigeants de Postes Canada.

Affiche de la campagne lancée par Concertation Ville-Émard/Côte-Saint-Paul.

L’actuel comptoir postal, situé à la pharmacie Jean Coutu sur le boulevard Monk, devait initialement fermer ses portes ce lundi 31 janvier. Après une importante mobilisation citoyenne autour d’une pétition réunissant plus de 1700 signatures, ainsi que l’intervention du député fédéral David Lametti, sa date de fermeture a finalement été reportée à la fin du mois de mars prochain. Postes Canada s’était alors engagée à rechercher un nouveau local.

«Un service postal de proximité est un service public essentiel. Nous parlons de plus en plus de quartiers en santé avec des ressources renforçant le sentiment d’appartenance de la population. Il faut qu’un comptoir offrant des services de qualité soit ouvert dans un lieu central et accessible pour la population» mentionne dans son communiqué Claudia Olga Ouamabia, présidente de Concertation Ville-Émard/Côte-Saint-Paul.

«Il est inacceptable que nous ayons, particulièrement les aînés.es, à nous déplacer à Verdun ou à Lasalle pour obtenir des services. Pour une société équitable et inclusive, la population de Ville-Émard/Côte-Saint-Paul a le droit de jouir des services de Postes Canada au quotidien» ajoute également Claudia Olga Ouamabia.

Via la campagne d’affichage lancée lundi 31 janvier par Concertation Ville-Émard/Côte-Saint-Paul, le quartier veut afficher sa détermination dans le dossier d’ouverture d’un nouveau comptoir postal.

Même combat à Pointe-Saint-Charles

Dans le quartier de Pointe-Saint-Charles, le comptoir postal situé dans le IGA Mullins, a fermé ce lundi 31 janvier 2022.

Une pétition avait été déposée par la Corporation de développement communautaire (CDC) Action-Gardien de Pointe-Saint-Charles.