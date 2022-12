Activités hivernales en bordure du Canal-de-Lachine

Parcs Canada annonce que la piste du lieu historique national du Canal-de-Lachine sera déneigée et damée sur presque toute sa longueur entre les arrondissements de Lachine, de Lasalle, du Sud-Ouest et de Ville-Marie, afin d’y encourager les activités hivernales. En plus du sentier hivernal damé, le côté nord de la piste sera déneigé de la passerelle Atwater jusqu’au Vieux-Port.

Des pistes déneigées permettront à l’ensemble de la population d’y pratiquer différentes activités hivernales dont le fat bike, la raquette, la course à pied ou la marche afin de profiter ce site historique à longueur d’année. Des toilettes seront également accessibles aux usagers durant l’hiver à certains emplacements le long du sentier.

«Parcs Canada est fier de collaborer avec la Ville de Montréal à favoriser la pratique d’activités hivernales aux abords du Canal-de-Lachine et de voir se développer l’offre récréative dans ce lieu exceptionnel en plein cœur de Montréal», dit le ministre de l’Environnement et responsable de Parcs Canada, Steven Guilbeault. «Merci à tous ceux et celles qui entreprennent le damage et le déneigement de la piste le long du lieu historique national du Canal-de-Lachine.»