«Tout le Sud-Ouest est peinturé orange!»

Des centaines de partisans de Québec solidaire (QS) se sont réunis lundi soir aux Brasseurs de Montréal, dans Griffintown, pour assister au couronnement de leur candidat, Guillaume Cliche-Rivard, lors de l’élection partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne. L’avocat en droit de l’immigration succèdera à Dominique Anglade, mettant ainsi fin au règne du Parti libéral du Québec (PLQ), qui détenait la circonscription depuis près de 30 ans.

Le candidat solidaire a obtenu 44,5% du suffrage, avec 2728 votes d’avance sur son plus proche rival, le candidat libéral Christopher Baenninger.

Triomphant sous un tonnerre d’applaudissements, M. Cliche-Rivard a fait son entrée les deux poings en l’air, accompagné des deux porte-paroles de Québec solidaire, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois. Visiblement ému, il a enlacé longuement ses proches alors que la foule scandait son prénom.

Dans son discours de victoire, le nouveau député a salué sa campagne «positive» et «constructive». «Comme député, je veux continuer d’être une voix forte pour l’inclusion et la justice sociale», a-t-il scandé devant ses partisans et ses bénévoles.

À chaque fois que le gouvernement va dépasser les bornes, Québec solidaire va les ramener à l’ordre. La récréation est terminée! Guillaume Cliche-Rivard, nouveau député solidaire de Saint-Henri–Sainte-Anne

«Après Verdun, tout le Sud-Ouest est maintenant peinturé orange, a martelé Gabriel Nadeau-Dubois. La question de l’urne était simple: qui est la meilleure opposition à François Legault? Les gens de Saint-Henri–Sainte-Anne ont répondu d’une seule voix: Québec solidaire!», s’est-il réjoui.

«Ce ne sont pas les résultats auxquels nous nous attendions, a de son côté indiqué le candidat libéral Christopher Baenninger, dans une déclaration écrite. J’ai donné mon 110% dans cette campagne, avec l’équipe et les militants du Parti libéral du Québec. Je suis fier du travail de terrain que nous avons accompli. Félicitations à Guillaume pour la victoire et à tous les candidats qui ont participé à cet exercice démocratique.»

Attention aux conclusions généralisées «Ça reste une élection partielle, on ne peut pas faire de grandes extrapolations à partir d’une circonscription à Montréal», avertit le professeur en sciences politiques à l’Université Concordia, Guy Lachapelle. L’élection portait surtout sur des enjeux locaux, et le résultat dépendait surtout des candidatures et non de leur parti, poursuit-il. La victoire de QS peut tout de même agir comme baume par rapport à la déception de la dernière campagne électorale, note le politologue. Toutefois, le parti n’a toujours pas répondu aux questions qui le hantent, soit s’il est capable de faire des percées électorales à l’extérieur de Montréal et chez les Québécois plus âgés, souligne-t-il. «Ça peut lui donner un petit momemtum, mais ça ne changera rien aux prochaines élections», résume-t-il. Pour les libéraux, la défaite est amère, estime M. Lachapelle. «Ça poursuit une dégringolade […], surtout que c’est le fief de l’ancienne cheffe». Sans aucun jugement de valeur, il remet en question le choix de M. Baenninger comme candidat pour le PLQ. «Stratégiquement, ça prend quelqu’un qui est vraiment enraciné dans le comté et qui a des liens avec la communauté francophone, parce que c’est elle que les libéraux ont de la difficulté à aller chercher.»