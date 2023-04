Début des travaux du carrefour communautaire Saint-Paul-Émard

Les travaux pour l’aménagement du futur carrefour communautaire Saint-Paul-Émard, qui abritera les bureaux d’organismes communautaires, débutent dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Les travaux de 5 M$ serviront à l’installation de locaux au 5599, rue Laurendeau. Ceux-ci seront mis aux normes du bâtiment et d’accessibilité universelle. Six organismes seront logés dans le bâtiment de trois étages.

Une aide financière de près de 2 M$ a été obtenue par divers programmes du Service de la gestion et de la planification immobilière de la Ville de Montréal (SGPI). À ce montant s’ajoutent 750 000 $ du Fonds canadien de revitalisation des communautés.

«Le bâtiment pourra loger des organismes communautaires à des prix abordables et sera un lieu de rencontre accessible universellement qui offrira une diversité de services aux gens de tous âges et de tous horizons», se réjouit Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest.

Les travaux permettront plus précisément le remplacement des appareils électromécaniques et du système électrique, le réaménagement de l’espace intérieur, la reconstruction de la toiture ainsi que l’installation d’un ascenseur et d’une rampe d’accès. De nouvelles toilettes seront aussi construites.