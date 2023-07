Notre-Dame piétonne pour le Festival de rue Petite-Bourgogne

Activités culturelles, espace sportif, marché sur rue avec des commerçants locaux: la Petite-Bourgogne sera en fête du jeudi 13 au dimanche 16 juillet. La deuxième édition du Festival de rue du quartier se tiendra sur la rue Notre-Dame Ouest entre l’avenue Atwater et la rue Vinet, qui sera piétonne pour l’occasion.

Les prestations musicales, où se mélangeront le jazz, le soul alternatif et le RnB, s’enchaîneront toute la fin de semaine sur les deux scènes extérieures aménagées pour l’occasion. Un orchestre clôturera le festival avec un concert symphonique au Marché Atwater le 16 juillet. DJ Jolie Jeï, Kola, Cône Orange, Olivia Khoury et Matt Cerf font également partie de la programmation musicale.

Tous les efforts ont été mis pour que les activités représentent la grande diversité culturelle de la Petite-Bourgogne, assure le directeur général de Société de développement commerciale (SDC) Les Quartiers du Canal, Cyrille Bodiot, qui organise l’évènement.

Les visiteurs pourront également voir une exposition photo présentant des personnalités marquantes de la Petite-Bourgogne et des quartiers avoisinants. L’exposition soulignera notamment l’apport de la communauté noire dans la Petite-Bourgogne, de la communauté irlandaise dans Griffintown, et la classe ouvrière de Saint-Henri. Tout un pan de l’histoire de ces quartiers aurait été «effacé», selon Cyrille Bodiot.

Par ailleurs, le parc Saint-Cunégonde se transformera en zone familiale, avec des jeux, des installations et des animations pour les plus jeunes.

Un «after-party» se tiendra le 14 juillet à partir de 21h. Gracieuseté de Solène Broisin/ SDC Les Quartiers du Canal.

Plus de budget, plus de temps de préparation

L’idée d’organiser un festival de rue dans la Petite-Bourgogne avait été lancée à la dernière minute l’été dernier, pour soutenir les commerçants affectés par les travaux sur la rue Notre-Dame, explique Cyrille Bodiot. Cette première édition ayant été «gros succès naturel, malgré le peu de moyens et le court échéancier, répéter l’expérience avec plus de budget et de préparation était une évidence, poursuit-il.

En plus de stimuler l’activité commerciale du quartier, la SDC souhaite également faire découvrir la Petite-Bourgogne aux Montréalais, aux touristes, et même aux résidents des autres secteurs du Sud-Ouest. «Souvent les habitants de Saint-Henri ne savent pas ce qui passe dans Griffintown, et vice-versa», note Cyrille Bodiot.

La Petite-Bourgogne, comme le Saint-Henri voisin, héberge une grande mixité sociale. Les habitations à loyers modiques (HLM) côtoient les condos de luxe. Malgré la participation de restaurateurs de haute gastronomie et de commerces vendant des produits haut de gamme, ceux-ci ont reçu le mémo d’offrir des prix abordables, précise Cyrille Bodiot.

Tout doit être accessible aux résidents locaux. On veut que tous puissent également profiter des festivités.» Cyrille Bodiot, directeur général de Société de développement commerciale (SDC) Les Quartiers du Canal

La moitié du financement du Festival de rue Petite-Bourgogne provient de la Ville de Montréal. La SDC Les Quartiers du Canal jouit aussi d’une subvention de l’Arrondissement du Sud-Ouest. Le reste du budget est assumé par l’organisme.