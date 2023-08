Centre Gadbois: les finalistes du concours d’architecture sont dévoilés

La Ville de Montréal a retenu quatre équipes finalistes dans le cadre du concours d’architecture pluridisciplinaire pour le projet de rénovation du centre Gadbois. Lancé en avril, le projet «permettra de doter le Sud-Ouest d’un bâtiment unique, répondant à l’excellence exigée en matière de design», soutient la Ville par voie de communiqué.

Le projet de rénovation «est une occasion de réorganiser le centre en fonction des changements importants qui se sont opérés dans le contexte urbain depuis sa construction», ajoute la Ville.

Parmi les changements, on compte une mise à jour des équipements sportifs et de la configuration spatiale ainsi qu’une meilleure mise en valeur des éléments architecturaux du bâtiment, qui accueille plusieurs organismes.

«Il s’agit d’un équipement sportif communautaire qui figure parmi les plus importants centres sportifs de Montréal», a déclaré Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et responsable des sports.

Les quatre équipes finalistes du concours:



Atelier Big City + Cimaise, SNC-Lavalin inc., Groupe Geniex inc., Ambioner inc.;

BGLA architecture + Design Urbain, Les Services EXP inc., Latéral;

Prisme + ADHOC inc., GBI Experts-Conseils inc.;

Ruccolo + Faubert Architectes inc., Marchand Houle & associés inc., SDK et Associés inc., Dupras Ledoux inc.

Le dévoilement de l’équipe lauréate et la présentation du concept choisi auront lieu à l’hiver 2024.