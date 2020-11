Ruée vers les décorations de Noël à Vaudreuil-Soulanges

Les commerces de la région font état d’une hausse importante des ventes de décorations de Noël pour cette période de l’année. La COVID-19 et l’appel des municipalités à décorer hâtivement font en sorte que la population s’active pour décorer plus tôt cette année.

Le centre du jardin de Vaudreuil-sur-le-Lac fait état d’une augmentation des ventes d’au moins 20% pour ses décorations comparativement à l’année dernière. Au Canadian Tire de Vaudreuil-Dorion, entre 80% et 90% des décorations extérieures sont déjà vendues.

Dans les deux cas, les décorations de Noël ont été commandés il y a plusieurs mois, ce qui rend difficile le réapprovisionnement pour faire face à la demande.

«On a commandé notre stock en décembre dernier parce qu’il faut qu’il soit produit avant qu’on nous l’envoie», explique le propriétaire du Centre du jardin, Patrick Van Den Abeele.

Les lumières de couleur se vendent particulièrement bien. «On voit que les gens ont envie de mettre plus de couleur et veulent que ce soit plus festif, continue-t-il. Ils ont besoin de mettre de la gaieté.»

«Depuis la dernière semaine d’octobre, on sent une augmentation soutenue des ventes par rapport à l’an dernier.» -Patrick Van Den Abeele

L’interdiction de voyage serait aussi en cause. «Comme les gens ne voyageront pas, ils investissent plus dans des décorations pour leur maison», indique M. Van Den Abeele.

Cet engouement permet au commerce de conserver ses employés plus longtemps. «Ça fait travailler mon monde, affirme-t-il. Certaines saisons on doit laisser partir des employés parce que c’est plus tranquille, mais cette année on a gardé tout le monde.»

Appel des villes

Plusieurs municipalités encouragent leurs citoyens à installer leurs décorations plus tôt qu’habituellement cette année dans un effort d’apporter un peu de joie en ces temps de pandémie.

La Ville de Notre-Dame-de-L’Île-Perrot a récemment rejoint celles de Vaudreuil-Dorion et de Pincourt dans cette démarche introduite par le maire de Québec, Régis Labeaume.

Dans son dernier «mot de la mairesse», Danie Deschênes indique que les lumières de Noël de la Ville seront allumées plus tôt que les années précédentes.

«Le conseil vous invite à faire de même sur vos propres terrains et à décorer la devanture de vos maisons, histoire de lutter contre la grisaille de novembre et de montrer que la COVID-19 ne viendra pas à bout de l’esprit des fêtes», ajoute-t-elle.

Ceux qui désirent se réapprovisionner en décorations devront donc le faire plus tôt que tard avant que les magasins soient en rupture de stock.

Horticulture

Le Centre du jardin Vaudreuil-sur-le-Lac a aussi connu une hausse d’achalandage et de ventes pour ses produits horticoles cet été alors que plus de personnes ont fait des travaux sur leur terrain.

«On est privilégié d’avoir eu une aussi belle saison, affirme Patrick Van Den Abeele. Les gens étaient plus chez eux, donc ont fait plus de potagers.»

Le Canadian Tire de Vaudreuil-Dorion fait également état d’une explosion des ventes de semences, de tuyaux d’arrosage et d’autres articles jardiniers cet été.