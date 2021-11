Retour du Chœur classique Vaudreuil-Soulanges

Plus d’un an et demi après avoir mis en pause ses activités en raison de la pandémie, le Chœur classique Vaudreuil-Soulanges est de retour en présentiel. Il pourra également tenir son premier spectacle en deux ans à l’Église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion.

L’organisme basé à Vaudreuil-Dorion avait tenté une première fois une reprise des répétitions de groupe en septembre 2020, avant l’arrivée de la seconde vague de la pandémie. Celle-ci a toutefois forcé les choristes à se contenter de séances à distance.

La chorale a donc dû faire preuve d’ingéniosité dans les derniers mois afin d’occuper ses membres. Une série d’enregistrements virtuels ont été réalisés lors de laquelle chaque choriste a enregistré sa voix individuellement.

Un montage a ensuite permis la diffusion de ces capsules sur la plateforme YouTube. «La vidéoconférence ne permet pas le chant en groupe en raison du décalage des voix, explique le président du conseil d’administration (CA), André De Léan. On a quand même réussi à obtenir des milliers de visionnements sur certains enregistrements.»

Avec les assouplissements des mesures sanitaires, le Chœur classique Vaudreuil-Soulanges a pu amorcer ses démarches pour reprendre les répétitions en présentiel, ce qui s’est avéré plus difficile que prévu.

«Le chant est considéré comme une activité à haut risque de transmission, ce qui fait en sorte que les mesures sanitaires étaient très contraignantes comparativement à d’autres activités musicales», explique M. De Léan.

Les choristes peuvent maintenant pratiquer dans le sous-sol de l’église Sainte-Trinité à Vaudreuil-Dorion sans masque, mais en maintenant une distanciation physique.

Nécessité

Le retour en présentiel a permis aux participants de se retrouver après de nombreux mois passés sans se voir.

«C’est une activité artistique amateur, mais c’est aussi une occasion pour les gens de partager un goût commun et de se voir chaque semaine, souligne le président du CA. Les gens ont du plaisir à échanger et à faire quelque chose de beau ensemble.»

L’émotion créée par les harmonies a également pu se faire ressentir à nouveau. «C’est assez extraordinaire cette résonance quand on entend la voix des autres et que l’on ajoute la nôtre, continue-t-il. L’ensemble est beau à entendre et c’est vraiment le bonheur de retrouver cette sensation.»

Le Chœur classique de Vaudreuil-Soulanges tiendra son spectacle de Noël le 11 décembre à 19h30 à l’église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion, après plusieurs mois d’incertitudes liées aux restrictions sanitaires.

Des œuvres classiques de Haydn, Byrd, Bruckner et Mozart seront présentées, de même que d’autres, plus récentes, de Casals, Gjeilo et Rutter. Des chansons francophones sont également au programme.

D’ici là, les répétitions se poursuivent chaque semaine pour les choristes.

37 Nombre de choristes qui font partie du Chœur classique de Vaudreuil-Soulanges. Ce nombre s’élevait à 45 lors des meilleures années de l’organisme. On y observe une forte majorité de femmes.